Repsol rebrà una inversió de 98 milions per produir hidrogen verd a Constantí

El ministeri de Transició Ecològica va publicar el passat divendres la resolució provisional de les ajudes concedides a projectes estatals de producció i consum d’hidrogen renovable.

La convocatòria coneguda com a pla de valls i clústers és una iniciativa dotada amb 1.214 milions d’euros per avançar en la descarbonització a través de la promoció d’aquesta energia renovable.

Aquesta concessió tindrà un impacte de 236 milions d’euros a Catalunya amb dos projectes dins de la demarcació de Tarragona. Més enllà de l’aportació estatal, s’espera que la inversió d’aquestes dues iniciatives arribi fins als 617 milions.

Per una banda, el projecte Tarragona Hydrogen Network (T-HYNET), rebrà 98 milions d’euros per desenvolupar «l’electrolitzador més gran d’Espanya» dins el terme municipal de Constantí.

Aquests són els plans de Repsol, empresa promotora de la iniciativa, qui reben la concessió com «una confiança en l’aposta de descarbonització» del seu complex industrial a Tarragona.

T-HYNET és un projecte emmarcat dins de la Vall de l’Hidrogen de Catalunya que espera poder produir 2,7 tones d’hidrogen renovable per hora des del complex industrial nord.

La voluntat és que aquesta planta distribueixi l’hidrogen com a matèria primera per les indústries tarragonines. Aquest vector també podrà servir com a combustible industrial i per a la mobilitat.

Des de la companyia destaquen que la concessió ha tingut en compte «la maduresa tècnica del projecte la seva contribució a la competitivitat i la proximitat entre els punts de producció i consum». L’electrolitzador de T-HYNET suposarà una inversió total de 314 milions i tindrà una potència de 132,56 MWe.

S’espera que aquesta planta comenci a funcionar a partir de 2026 i podria veure’s ampliada fins als 1.000 MW de producció en una segona fase planificada pel 2027.

137 milions a Ascó

L’altre projecte tarragoní que ha estat reconegut dins d’aquesta convocatòria és HyBERUS, una iniciativa poc coneguda que s’impulsa conjuntament per Ascó i les localitats aragoneses de Caspe i Fabara.

Aquest preveu tenir una potència d’electròlisis de 360 MWe i una inversió total de més de 303 milions d’euros, dels quals l’estat n’aportarà 137 milions. La iniciativa pretén generar hidrogen verd per produir combustibles derivats dins la Vall del riu Ebre.

La concessió provisional dels dos projectes podria fer-se definitiva en els dies vinents si no es presenta cap al·legació.