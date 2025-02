L'Ajuntament de la Pobla de Mafumet remodela l'últim tram de l'avinguda Generalitat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de la Pobla de Mafumet ha iniciat aquest mes de febrer les obres de remodelació de l'últim tram de l'avinguda Generalitat, que comprèn des de la Rambla Jaume I fins a la rotonda d'accés al municipi per la T-750. Els treballs, que s'allargaran durant vuit mesos, inclouen la renovació del paviment, serveis, enllumenat i senyalització d'aquest important tram de via.

Amb un pressupost de 832.017,07 €, els treballs afectaran una superfície total de 2.710 m². Aquesta actuació finalitzarà l'adequació de totes les voreres i serveis de l'avinguda Generalitat, una de les vies principals de la Pobla de Mafumet, que dona accés a equipaments com el Casal Cultural i la Casa de la Vila.

La remodelació inclou una millora substancial en la pavimentació. Un cop acabada la intervenció, l'avinguda lluirà una plataforma única amb dos carrils de 3,10 metres d'amplada per a vehicles, i voreres d'amplada variable entre 2 i 4,6 metres. A més, el carrer Catalunya també disposarà de plataforma única, amb una calçada de 4,3 metres i aparcaments en línia.

Les obres també preveuen la renovació de la xarxa d'aigua potable i la instal·lació de nous embornals i boques de reg, així com una nova xarxa d'aigües pluvials. Pel que fa a l'enllumenat, s'instal·laran 23 fanals LED per millorar l'eficiència energètica i la visibilitat en aquesta zona del municipi.

Durant els treballs, la circulació de vehicles no es tallarà, però es modificarà temporalment la mobilitat. L'accés al poble es farà per altres carrers i també es modificarà la ruta dels autobusos, amb canvis en les parades, que seran senyalitzats adequadament per facilitar la informació als usuaris.