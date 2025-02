Vila-seca es prepara per a una Rua de Carnaval amb més de 2.000 participants

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Carnaval arriba a Vila-seca amb una programació plena d'activitats i amb una gran Rua de Carnaval que comptarà amb la participació de 2.300 persones i 15 colles. La festa s'allargarà durant sis dies, amb esdeveniments pensats per a petits i grans.

L'arribada del Rei Carnestoltes i l'inici de la festa

El divendres 28 de febrer, a les 19.25 h, tindrà lloc l'arribada del Rei Carnestoltes a la plaça de l’Església Vella, acompanyat per la Txaranga Band Tocats. Després d'un recorregut pel Centre Històric, arribarà a la plaça d’Estudi, on es lliuraran els premis de l’11è Concurs de Cartells de Carnaval i la Capa d’Or 2025. A més, es pronunciarà el discurs del Rei Carnestoltes i es farà el lliurament de les claus del poble, seguit d’una xocolatada per a tots els assistents.

La gran Rua de Carnaval i el ball de disfresses

El moment culminant del Carnaval arribarà el dissabte 1 de març, amb la Rua de Carnaval, que arrencarà a les 18.42 h des del carrer de Sir Esteve Morell Scott. El recorregut passarà pels carrers principals de Vila-seca i finalitzarà a la Rambla de Catalunya.

La festa continuarà a la nit, amb el Gran Ball de Carnaval al Pavelló Municipal d'Esports a partir de les 23.00 h. L’esdeveniment comptarà amb l’actuació del grup de versions Mr. Highland i diversos DJ’s. Les entrades es poden adquirir al web oficial del municipi per un preu de 5 euros.

Més activitats per a grans i petits

El diumenge 2 de març, a les 17.03 h, el Jardí del Castell acollirà la passarel·la infantil amb animació i una xocolatada per als més petits. L'endemà, dilluns 3 de març a les 19.33 h, el Celler de Vila-seca serà l’escenari del tradicional judici del Rei Carnestoltes, representat per l’Estudi de Dansa Montserrat. Per assistir-hi, caldrà obtenir invitació a través de la plataforma d’entrades del municipi.

L'enterrament de la sardina i el comiat del Carnaval

El dimarts 4 de març, Vila-seca celebrarà l’enterrament de la sardina. El seguici mortuori sortirà de la plaça de l’Església Vella, acompanyat novament per la Txaranga Band Tocats, i recorrerà els carrers fins a la plaça d’Estudi, on es lliuraran els premis de la Rua de Carnaval 2025. Els assistents podran gaudir d’una sardinada popular per cloure la jornada.

Finalment, el diumenge 9 de març a les 12.00 h, el Jardí del Castell acollirà el 5è Vermut Carnavalero, posant el punt final a una setmana de celebracions.

Amb una programació diversa i plena de color, Vila-seca es prepara per viure un dels Carnavals més esperats, amb una assistència massiva i una agenda carregada d’espectacle i diversió.