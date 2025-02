Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Salou modernitza la megafonia de les seves platges i cales amb la implantació d'un nou sistema digital de darrera generació. Aquesta innovació, que substitueix l'antic sistema analògic, s'estendrà a la totalitat –o pràcticament la totalitat– del litoral del municipi, millorant tant la qualitat de la informació als banyistes com la seguretat en les zones de costa.

El regidor de Seguretat Ciutadana i Noves Tecnologies, Sebastià Domínguez, destaca que aquesta actuació suposa «un pas endavant en la protecció i el benestar dels banyistes i caminants, garantint una resposta més ràpida i eficient davant de qualsevol necessitat».

El projecte inclou la instal·lació d'intercomunicadors en punts estratègics de l'arenal i del camí de ronda, especialment en aquelles zones on no hi ha servei de salvament i socorrisme. Aquests dispositius permetran als usuaris, tant residents com visitants, comunicar-se directament amb la Policia Local en cas d'emergència o qualsevol incidència.

Més informació en temps real i major seguretat per als banyistes

Un dels avantatges principals del nou sistema és la seva capacitat per oferir informació en temps real sobre l'estat de les platges, les condicions meteorològiques o possibles incidències. Això permetrà als usuaris prendre decisions més informades i gaudir de la costa amb una major tranquil·litat.

D'altra banda, aquesta innovació representa un avenç significatiu en matèria de seguretat, ja que reforça la comunicació directa amb els serveis d'emergència. Segons Domínguez, «el nou sistema no només facilitarà la difusió de missatges d'interès per als banyistes, sinó que també millorarà la capacitat de resposta en aquelles zones on fins ara no es disposava de cobertura de salvament i socorrisme».

Un pas endavant en tecnologia i seguretat per a Salou

Amb aquesta modernització, Salou busca «consolidar-se com un municipi capdavanter en l'aplicació de noves tecnologies per a la millora de la seguretat i la informació ciutadana». «Aquesta eina permet als ciutadans accedir a dades actualitzades en temps real, alhora que facilita una resposta ràpida i eficient en cas d'emergència», ha assenyalat Domínguez.