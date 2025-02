Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'empresa Ercros preveu reduir més d'un 50% les emissions de les dues plantes de Vila-seca amb els 14,6 milions d'euros del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE). Així ho ha expressat en una visita al complex el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, qui ha afirmat que el projecte permetrà «assegurar el futur industrial».

D'altra banda, ha avançat que el Ministeri destinarà 600 milions d'euros en compensacions d'emissions indirectes per CO2 de la indústria per «garantir la competitivitat del sector». Pel que fa a les polítiques d'aranzels imposats per Donald Trump als productes exportats als Estats Units, Hereu ha defensat traçar una estratègia europea per reforçar el projecte industrial conjunt.

Segons la companyia, el projecte per reduir les emissions de les dues plantes del complex a Vila-seca comportarà una inversió de 50 milions d'euros, 14,6 dels quals provindran dels PERTE. Es tracta d'unes inversions que la companyia preveu finalitzar el 2026 a les fàbriques de Vila-seca I i Vila-seca II.

El projecte preveu substituir combustibles d'origen fòssil, concretament gas natural, i millorar el comportament energètic per reduir emissions de CO2. La proposta d'Ercros és la que ha rebut l'aportació més alta de les quinze que s'han beneficiat del PERTE.

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha insistit en la necessitat d'avançar cap al model industrial basat en la descarbonització. «És un cercle virtuós: reduïm emissions, enfortim els projectes industrials i garantim el futur», ha asseverat. També ha afegit que el Ministeri ha augmentat en set anys l'import econòmic de les compensacions per emissions indirectes de CO2. D'aquesta manera, si al 2018 eren 60 milions d'euros, enguany en seran 600 milions. Segons Hereu, es tracta d'unes ajudes que han d'assegurar la competitivitat del sector.

Des de Vila-seca, l'alcalde Pere Segura ha valorat positivament les inversions destinades al projecte de descarbonització d'Ercros com una eina de «viabilitat, de futur» i que ajudin a garantir llocs de treball a la indústria.