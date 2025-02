Els camions i la maquinària del túnel de Roda de Berà, sense data per abandonar el municipi

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

Tal com va avançar el Diari Més, l’Ajuntament de Roda de Berà, en companyia de representació veïnal i dels càmpings del municipi, ha denunciat l’aparició d’esquerdes a habitatges, soroll i desperfectes al voltant de les obres del túnel ferroviari. Els veïns i veïnes afectats han anunciat que canalitzaran les seves queixes a través del consistori, tot denunciant les dificultats per comunicar-se amb Adif.

Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, expressa sentir-se «¸menystingut», després que l’administrador ferroviari hagi anul·lat la reunió que tenien convocada ahir. El batlle assegura que «continuarà insistint» en aquesta trobada per «traslladar el neguit» de la població.

A més, Virgili assegura no tenir «una data fixa» per la desaparició dels camions i la caminaria del seu municipi. En aquest sentit, l’alcalde es mostra preocupat amb la coincidència de la Setmana Santa i l’ús de l’espai públic per part d’Adif.

Paral·lelament, Pere Parera, responsable del càmping Estel, el qual s’ubica a tocar de les vies, ha manifestat la seva «preocupació» per l’augment de combois de mercaderies que comportarà el tercer fil. Parera afirma que, durant aquest temps, alguns dels seus clients «han marxat pel soroll de les obres».

El responsable afirma que des de l’associació de càmpings estan «lluitant», per aconseguir la instal·lació de pantalles acústiques, però Adif n’hi hauria traslladat que aquestes «només poden anar a zones residencials». Parera identifica 16 càmpings de la Costa Daurada afectats.