PortAventura World torna, per tercer any consecutiu, a donar el tret de sortida de la seva nova temporada amb la celebració de Carnaval. Tots els caps de setmana del mes de març, els visitants que s’apropin al resort podran gaudir del ritme, el color i la festa que inspira aquesta festivitat tan emblemàtica al voltant del món i també en l’entorn més pròxim del resort.

Enguany la companyia ha apostat per noves desfilades d’agrupacions de municipis propers, impulsant la seva visibilitat i demostrant el gran nivell de les comparses vibrants de la zona. Les triades són les comparses Colours Fantasy, Sinhus, Aerodance, Pandora i Torres Jordi; i la batucada Bombastik i la Bandarra Street Orkestra. Les companyies carnavaleres estrenen, a més, nous vestuaris. Totes aquestes animacions de carrer s’aniran trobant per les diferents àrees del resort durant tot l’horari d’obertura. Aquesta nova proposta s’uneix a l’oferta d’espectacles exclusius per a aquesta època de l’any.

Fernando Aldecoa, director general de PortAventura World, explica que «estem molt orgullosos de poder parlar del Carnaval més autòcton que hem tingut fins al moment a PortAventura World. El nostre propòsit és generar un impacte positiu en l’entorn i amb decisions com aquesta esperem impulsar el reconeixement de les comparses locals que amb tant d’entusiasme preparen les seves desfilades per fer gaudir als nostres visitants».

El resort ha preparat una obertura exclusiva de les àrees de Mediterrània i Far West de PortAventura Park tots els divendres fins al 4 d’abril, de 17 h a 22 h de la nit. Amb això, PortAventura Park amplia el seu horari habitual d’obertura en aquestes dates, donant així l’opció de celebrar el Carnaval i el seu 30 aniversari.