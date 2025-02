Les obres d’Adif per ampliar el túnel ferroviari de Roda de Berà estan a punt d’acabar. Qui més espera que això passi són els veïns i veïnes de les urbanitzacions properes, que porten des de l’octubre afectats per aquests treballs. Alguns residents de les urbanitzacions de la Barquera, Barà, Costa Daurada i Marisol han explicat a aquest diari que la vibració de les obres ha provocat esquerdes i caigudes i trencament d’objectes a les seves llars.

Així ho manifesta Luis Riba, veí de la urbanització Barà, zona propera al Roc de Sant Gaietà, qui té constància que han aparegut esquerdes als habitatges propers i ha vist moure’s les llums de casa seva. Una altra veïna de la zona afirma que la vibració li ha trencat diferents elements decoratius de vidre i ha generat bretxes en el marbre del bany. «Sembla que vagi a enfonsar-se la casa», denuncia el testimoni, qui explica que «al setembre vam arreglar el jardí i ha quedat destrossat».

Aquestes afectacions han estat constatades també per l’alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, qui assegura que va demanar a Adif, «des del primer moment», una via de contacte per si apareixia alguna esquerda. Segons el batlle, en aquest temps, «almenys cinc residents» haurien denunciat destrosses a l’Ajuntament i han estat derivats a Adif.

Aquesta informació contrasta amb la proporcionada per l’empresa ferroviària, qui declara no haver rebut «cap incidència», de moment. El canal de comunicació per aquestes queixes també ha estat criticat pels veïns. «La pàgina web demana tantes coses que encara ho estic fent», afirma Riba.

A més de les esmentades urbanitzacions, des de l’Ajuntament també han tingut constància d’incidències als càmpings propers a les vies i a la residència de treballadors del Banc d’Espanya, ubicada al castell de Roda de Berà.

Soroll nocturn

Una de les queixes més recents ha estat la d’un «excessiu soroll nocturn» a les obres. Des del primer moment, Adif va plantejar aquests treballs amb 24 hores d’activitat diària, però concentrant les operacions més sorolloses durant l’horari diürn.

Aquests fets haurien canviat a principis d’aquest mes de febrer, segons detalla l’alcalde, quan l’enrenou es prolonga després de la caiguda del sol. Des d’Adif indiquen que aquest fet podria estar vinculat al «tram final de les obres», remarcant que la maquinària desapareixerà el pròxim 3 de març.

Paradoxalment, una de les activitats que més molèsties està causant és la instal·lació de pantalles acústiques, les quals necessiten pilars ancorats a la roca foradada. «No saps quin soroll fa, fins a altes hores de la matinada, no podem dormir», relata Riba.

Els fets d’aquest darrer mes haurien portat alguns veïns a denunciar a la policia, segons explica Esther Valls, membre de l’associació de veïns Costa Daurada Barà. No obstant això, els agents es limitarien a defensar que «Adif té permís per treballar vint-i-quatre hores els set dies de la setmana».

La reclamació també hauria estat traslladada als responsables de les obres per part de l’arquitecte municipal de l’Ajuntament i Adif els hi hauria traslladat les seves disculpes i la intenció de «minimitzar el soroll nocturn», alhora que remarquen que «aquestes són unes obres d’interès general».

Aquesta opinió la comparteixen també des de la corporació municipal, però remarquen que Roda de Berà ha estat la població més afectada pels treballs. L’alcalde manifesta tenir una opinió «molt positiva» del desplegament del pla alternatiu de transport, però «no tan bona» de l’execució de les obres.

Més incidències

A part dels problemes esmentats, durant aquests cinc mesos l’Ajuntament de Roda de Berà ha realitzat el seguiment de diverses incidències vinculades a les obres d’Adif. L’alcalde relata com el pas de camions de gran tonatge ha provocat «el trencament de senyals, enllumenat públic, tapes de clavegueram i altres elements del mobiliari urbà». Segons Pere Virgili, algunes d’aquestes incidències s’haurien produït en vies «no autoritzades» pel desplegament d’aquestes obres.

Com a exemple, Virgili indica que «un tram del carrer Mallorca es va ensorrar», una via que no hauria estat autoritzada pel pas de vehicles pesants. La incidència hauria provocat danys al clavegueram que encara s’estaria reparant.

De fet, l’alcalde assenyala que el pas de camions ha arribat a provocar «talls d’aigua a urbanitzacions senceres» en diverses ocasions. Els veïns també han denunciat que l’espurna d’una radial va provocar un incendi als arbustos d’un xalet proper a les vies. Per sort, el foc va poder ser extingit amb rapidesa.

L’Ajuntament estaria fent un seguiment amb registre fotogràfic de tots aquests fets per tal que «tot quedi com estava abans» en pic acabin les obres. L’alcalde defensa que «ens farem forts per evitar que aquests treballs ens acabin costant diners».

Una altra qüestió denunciada pels residents ha estat la tala de pins, característic de les urbanitzacions adjacents a les vies. Segons el veïnat, camins com el de la Pineda s’han quedat buits d’aquests arbres. Pere Virgili remarca que va aconseguir evitar una «tala indiscriminada» d’aquests arbres que estava planejada per Adif.

I ara què?

Més enllà de les afectacions per les obres, el veïnat s’ha mostrat preocupat per les repercussions que pot tenir aquest projecte, el qual permetrà el pas simultani de combois de passatgers i mercaderies de qualsevol mida d’estàndard europeu.

«Sabem que el soroll s’incrementarà», apunta Luis Riba, qui també es mostra preocupat pel pas de mercaderies perilloses, «ens fa por que pugui ocórrer quelcom greu». «Quan passin les mercaderies el soroll serà insuportable» indica Esther Valls, qui declara «no saber com funcionaran» les pantalles acústiques.