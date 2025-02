Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres al passeig de la Pineda que l'han de fer més resilient i adaptat al canvi climàtic han començat aquesta setmana i s'espera que durin aproximadament un any. En concret, ja s'han començat a eliminar els dos carrils de circulació i el d'aparcament, així com la vorera per vianants i part de la zona de gespa, que han de permetre que la platja guanyi vint metres d'amplada al llarg d'un quilòmetre.

La superfície afectada és de 33.000 metres quadrats i en 28.000 m2 dels quals es renaturalitzarà la platja. L'actuació té un cost de 8,5 milions d'euros, que es finança a parts iguals entre fons del Ministeri de Medi Ambient i fons Next Generation.

L'Ajuntament de Vila-seca va començar a treballar el projecte l'any 2010 i s'ha inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri. Aquesta zona de la platja de la Pineda és de les més afectades de la Costa Daurada pels temporals de llevant, cada vegada més violents. «Ens hem d'imaginar un passeig integrador, que busca recuperar espais naturals i trobar els sistemes dels quals estava dotada la platja als anys 60 quan va començar el desenvolupament i l'arribada de la carretera», ha destacat l'alcalde del municipi, Pere Segura. La seva voluntat és «treballar amb una visió més a llarg termini» i incorporar variables com «l'increment del nivell del mar, el canvi climàtic i les conseqüències que se'n deriven».

Es tracta del projecte d'aquestes característiques més important que ha finançat fins ara el Ministeri, i per Segura aquest plantejament serà la norma a partir d'ara. «Al Mediterrani no hi ha altre remei que plantejar-ho així. És un mar que té una marea imperceptible i s'ha edificat massa a prop de la costa, i en un escenari en el qual canvia la morfologia i la línia litoral, o comencem a fer actuacions o és molt difícil pensar que amb passejos fixarem la línia de la costa», ha manifestat. En la seva opinió, aquesta és l'única fórmula possible si es volen mantenir els espais naturals i les platges en un futur.

Trànsit

Les obres han obligat a reordenar el trànsit i a eliminar quatre parades d'autobús, que s'han substituït per unes altres tres al carrer del Camí del Racó. A banda, quan s'acosti l'estiu i l'arribada de turistes, es generaran corredors d'accés a la platja. «Les obres generen molèsties i haurem de tenir una certa paciència», ha reconegut el batlle, que ha afirmat que ja la convivència entre treballs i banyistes ja està planificada i que confia que «hi haurà una mínima afectació».