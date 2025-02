Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal de Vila-seca en Comú qüestiona que l’equip de govern de l’Ajuntament de Vila-seca hagi decidit que una de les seves propostes d’oci juvenil sigui una cata de cerveses a l’Espai Jove. Consideren que una administració pública no hauria d’organitzar activitats que promoguin el consum d’alcohol entre els joves.

Els regidors de la formació, Núria Miret i Francesc Benaiges, han expressat el seu rebuig a la proposta, assegurant que «el consum d’alcohol ja està prou normalitzat a la nostra societat perquè, a sobre, el fomentin les administracions». A més, assenyalen que aquesta activitat «no té res a veure amb els objectius del Pla Local de Joventut 2022-2025», que planteja l’acompanyament als joves en el seu desenvolupament personal i social, promovent hàbits saludables i fomentant la participació.

Cartell de l'activitat de tast de cerveses a l'Espai Jove de Vila-seca.Cedida

Des de la formació han reiterat en diverses ocasions la necessitat de repensar el model d’oci juvenil a Vila-seca. Entre les seves propostes destaquen l’ampliació del skatepark municipal o l’organització de concursos de grafits en espais adequats. «La joventut no necessita més estímuls per al consum, sinó espais on desenvolupar la seva creativitat, el seu pensament crític i el seu benestar», han afegit.

Vila-seca en Comú ha fet públic el seu neguit i espera que el govern municipal reconsideri la programació de les activitats que es duen a terme a l’Espai Jove de cara a futures edicions.