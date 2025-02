Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit del Camp de Tarragona van detenir el passat 14 de febrer un home, de 60 anys, com a presumpte autor d’un delicte de conducció temerària, homicidi per imprudència greu i dos delictes de lesions per imprudència greu.

Els fets es remunten al dia 4 del passat mes de gener al punt quilomètric 1171 en el tram final de la carretera A-7 que enllaça amb la N-340 per accedir al municipi d’Altafulla (Tarragonès). Pels volts de les 13.45 hores, els mossos van ser alertats d’un accident de trànsit, en concret un doble encalç amb tres vehicles implicats poc abans d’arribar a la rotonda de la urbanització de la Móra.

Com a conseqüència d’aquest sinistre, fins a sis persones van resultar ferides, una de les quals amb pronòstic greu, la qual va acabar morint a l’hospital l’endemà.

Seguidament els investigadors de l’Àrea Regional de Trànsit van obrir una investigació per tal de determinar les causes exactes d’aquest fatídic accident. Entre tota la informació recopilada es va saber que poc abans els conductors dels dos primers vehicles implicats havien tingut una picabaralla mentre circulaven. En un determinat moment, un d’ells va fer un perillós i il·lícit avançament per frenar a continuació sobtadament.

Aquesta maniobra va provocar que l’altre conductor hagués també d’aturar el vehicle de cop, la qual cosa va ocasionar que un tercer vehicle hi col·lidís per la part posterior i finalment es produís l’encalç final entre tots tres.

Els agents van poder determinar que l’abrupta frenada del primer vehicle, el qual es va quedar completament aturat a la via, va ser intencionada i va venir precedida d’una conducció negligent i temerària. Es dona la circumstància que en els dos primers vehicles implicats, a banda dels respectius conductors hi viatjaven altres ocupants.

Per tot plegat, es va detenir el conductor que va provocar l’accident mortal, el qual va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona, dissabte passat.

Pel que fa al conductor del tercer vehicle implicat, els mossos li atribueixen un delicte d’homicidi per imprudència menys greu, així com tres delictes de lesions greus per imprudència també menys greu.