Vint-i-cinc anys treballant amb les portes obertes a tot i a tothom

Publicat per Cristina Serret

El passat mes de gener, i en el marc de la Festa Major d’Hivern, a la Biblioteca Municipal de Constantí es van bufar les espelmes del 25è aniversari en un pastís fet de llibres i coronat per la Mirmiga, la formiga superlectora que és la mascota del centre.

D’aquesta manera se celebrava de manera institucional que la Biblioteca, que va obrir portes l’any 2000, s’ha consolidat com un espai estratègic al municipi. Així ho expliquen el Samuel Gaspar, la Mari Sánchez i la Montse Llauradó, treballadors de la biblioteca amb diferents anys d’experiència –la més veterana és la Mari, que hi és des del mateix any 2000: «Som un espai intergeneracional, gairebé podem dir que és el servei municipal que aglutina més perfils diferents. Els usuaris de la Biblioteca són una representació bastant real del que és Constantí».

La funció principal de l’equipament és el servei de préstec de llibres i el foment de la lectura, que s’aconsegueix a través d’una programació extensa i ben dissenyada, pensant en cadascuna de les franges d’edat i en els diferents interessos lectors.

Però, amb el pas del temps, i derivat del treball que s’hi està duent a terme, la Biblioteca Constantí s’ha acabat convertint també en un espai essencial per a la cohesió social del poble: «Ens trobem que, quan algú arriba nou, de les primeres coses que fa és venir a fer-se el carnet de la biblioteca; som un espai de referència, igual que ho és l’Ajuntament o el CAP». Per als nouvinguts, expliquen també s’hi fan programes de tertúlies en català i clubs de lectura fàcil.

Així i tot, detallen, entre el gruix dels usuaris també hi ha veïns i veïnes de tota la vida: «Hi ha força gent que incorpora la visita a la Biblioteca com un punt del seu itinerari diari. Venen aquí, passen a saludar, llegeixen, fan els jeroglífics… També és una manera d’estar acompanyats».

A més, apunten, «com que al poble pràcticament ens coneixem tots, la relació entre els bibliotecaris i els veïns és molt propera i familiar». Fins al punt, admeten, que passa sovint que cada usuari tingui un bibliotecari de referència, una persona amb qui se sent més còmode o còmplice a l’hora de parlar.

A la Biblioteca també s’hi ofereix el servei de connexió a internet i és, en pics de fred i de calor, refugi climàtic. Pel que fa a les activitats periòdiques, s’hi du a terme el programa Lecxit, impulsat per la Fundació Bofill, que busca impulsar l’èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora. Ho fa mitjançant un equip de persones voluntàries que, a Constantí, expliquen amb orgull, està més que cobert.

També es treballa amb escoles i instituts, tant en el foment de la lectura com en la formació dels nous lectors perquè siguin usuaris autònoms. Els clubs de lectura són un altre pilar del centre, amb propostes com els Clubs de lectura de Manga, Infantil, En família o de Creixement personal, entre altres.

Tota aquesta activitat, expliquen els tres responsables, no s’atura ni a l’estiu, perquè per les característiques pròpies del poble, els usuaris segueixen fent ús de la biblioteca en els períodes de vacances.

De cara al futur, i posats a reblar el clau, als tres bibliotecaris els agradaria disposar d’una sala d’estudis per als joves i d’alguna mena de servei que els permetés «portar la biblioteca a la gent més gran que potser ja no pot venir».