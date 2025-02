L'Aquopolis Costa Daurada estarà obert a la Pineda almenys un estiu més

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa Leisure Parks, gestors d’Aquopolis, ha renovat un any més el contracte de cessió dels terrenys del parc aquàtic a la Pineda. D’aquesta manera, l’atracció turística es mantindrà oberta una temporada més després d’haver revalidat la seva concessió l’any 2023.

La multinacional, propietària de parcs com el Warner de Madrid, es va fer amb el plec en competència contra PortAventura i altres grans empreses del sector.

El contracte signat entre Leisure Parks i l’Ajuntament de Vila-seca estipulava dos anys de cessió amb la possibilitat d’accedir a dues pròrrogues anuals.

Així, els dos organismes han acordat la primera moratòria, amb un cànon anual de més de dos milions d’euros, mantenint la vigència fins al febrer del 2026. Si es donés el segon ajornament, l’acord entre el parc i el consistori es tancarà el 2027 sense opció a revàlida.

Així doncs, Aquopolis Costa Daurada iniciarà el següent dos de juny la que podria ser la seva penúltima temporada després de gairebé quaranta anys. Cal recordar que el consistori vila-secà té plans en marxa per reformular aquesta zona i la seva oferta turística, tot i que, de moment, no hi ha un projecte ferm pel futur dels terrenys.

De moment, l’Ajuntament ha formalitzat també el contracte d’explotació dels locals comercials situats al passeig Pau Casals, confrontants al parc aquàtic. La concessió dels quaranta establiments coneguts com a Pineda Drinks ha estat adjudicada a l’empresa Ferrer Rovira SL per un cànon anual de 133.500 euros, l’adjudicatària és la que explotava l’anterior contracte, però amb una diferent referència empresarial.

Aquest plec estableix una durada de dos anys que arrancarà el següent set de juny. El 2027 l’empresa podrà demanar una pròrroga de set mesos per mantenir l’explotació durant la temporada estival, de manera que el contracte vencerà definitivament a les portes de 2028.

D’aquesta manera, aquests establiments podrien tenir una temporada més de vida que el parc aquàtic, el qual veurà esgotada la seva activitat el febrer de 2027 si l’Ajuntament no decideix obrir una nova licitació per la seva explotació.

Sobre la taula, l’Ajuntament de Vila-seca té l’informe de la consultora THR Tourism Industry Advisors que va ser adjudicat el 2023 i que ha d’ajudar a definir el model turístic que s’implementarà en aquesta zona durant els pròxims 30 anys.

A més dels esmentats equipaments, també són de propietat municipal els terrenys que ocupava Pacha la Pineda, tancada des de la pandèmia. En total, aquest solar ocupa prop de catorze hectàrees.

Pendents de Pacha

La tercera pota d’aquest complex turístic té un destí més marcat que les altres dues, ja que l’ajuntament compta amb un projecte per fer efectiva la demolició de l’antiga Pacha la Pineda.

La discoteca, tancada des de la pandèmia, passarà a la història pròximament, tot i que de moment no ha sortit a licitació l’enderroc.

L’equipament es troba actualment en un estat d’abandonament i ha patit diversos actes vandàlics. Els treballs eliminar aquest espai tindran un cost de 449.434,13 euros i es preveu un termini d’execució de tres mesos i mig.