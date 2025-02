Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El canvi de totes les lluminàries de la Canonja ja comportat millores substancials tant en l'eficiència energètica com la reducció de la despesa municipal. El consistori va apostar per la tecnologia led a 2200ºK per tal de millorar l’eficiència energètica del sistema d’enllumenat públic exterior.

Des de l'Ajuntament es va estudiar, carrer per carrer, els nivells lumínics i uniformitats per tal de poder realitzar la solució més òptima en cada cas, millorant tots els aspectes de la il·luminació viaria i estalvi energètic.

Les obres es van dur a terme de manera ràpida i sense complicacions, i ara, havent passat prop de l’any d’haver finalitzat els treballs de les tres fases, el departament tècnic de l’Ajuntament ja ha pogut extreure dades objectives i resultats del que ha suposat l’actuació.

Pel que fa a l’eficiència energètica, l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, ha explicat que s’ha reduït un 62% el consum elèctric dels quadres de l’enllumenat públic exterior municipal, havent evitat o eliminat prop de 540 MWh de consum en el període 2021-2024.

Pel que fa la despesa econòmica que suposa el subministrament elèctric per a l’enllumenat públic municipal, també s’ha reduït molt considerablement. Hi ha hagut un increment important en el 2022, justificat principalment per l’augment de preus per l’afectació de la guerra a Ucraïna i la crisi energètica mundial, «però amb l’actuació de millora de l’enllumenat públic, actualment s’ha arribat a reduir un 54% aquesta despesa pública», explica l’alcalde.

Així doncs, aquesta transformació a tecnologia led per part de l’Ajuntament de la Canonja no només ha comportat una millora en l’eficiència energètica, sinó que també ha tingut un impacte directe en la reducció dels costos públics, aportant un estalvi significatiu a les arques municipals. La regidora de Medi Ambient, Glòria Virgili, també manifesta que «l’aposta per un sistema d’enllumenat més sostenible és un pas ferm cap a una gestió més responsable dels recursos, contribuint al mateix temps a la protecció del medi ambient». Amb aquests resultats, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat i la millora contínua dels serveis públics.