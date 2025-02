Torredembarra adjudicarà el nou contracte de recollida de residus a Urbaser per 27,5 MEUR

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El pròxim dilluns, 17 de febrer, el Ple ordinari de l’Ajuntament de Torredembarra sotmetrà a aprovació l’adjudicació del contracte del servei públic de recollida i transport de residus amb una durada de 8 anys per un import de 27.490.573,41 € (IVA inclòs) a la mercantil Urbaser S.A. També es proposa adjudicar la plataforma de control de qualitat del servei per una durada de 4 anys i un import de 45.375 € (IVA inclòs) a Boreal Information Technology S.L. Aquest nou contracte està finançat amb fons Next Generation EU.

El regidor de Residus i Neteja Viària, Raúl García, ha explicat que «aquest nou contracte és ambiciós, suposa una aposta decidida per millorar la gestió dels residus al municipi i permetrà assolir els percentatges de recollida selectiva exigits per la Unió Europea». Actualment, Torredembarra no arriba al 40% de separació de residus per fraccions, mentre que la normativa europea estableix un mínim del 55% per al 2025.

El regidor Raúl García ha recordat que l’Ajuntament ja va incrementar la taxa de les escombraries un 26,95 % el 2024, però que el cost del nou servei comportarà noves pujades. «Vam aplicar una pujada important el curs passat. Tot i així, encara no cobrim tot el servei, que és el que exigeix Europa», ha explicat, remarcant la importància d’aplicar una taxa justa que penalitzi aquells que generin més residus.

Nous sistemes de recollida

Een la primera anualitat, el cost del servei serà de 2,8 milions d’euros i, a partir del segon any, ascendirà a 3,4 milions, el que suposa un increment del 55 % respecte a la inversió actual. Durant el primer any de la nova concessió, l’empresa adjudicatària mantindrà els materials actuals, mentre que a partir del segon any es començaran a desplegar les novetats progressivament fins a la finalització del contracte.

Amb l’objectiu de millorar els índexs de reciclatge, el nou contracte permetrà l’ampliació del sistema de recollida porta a porta a més barris i la implantació de contenidors intel·ligents amb identificació personal. Segons el regidor Raúl García, aquest sistema ja ha aportat millores en les zones on s’ha implementat i cal ser més ambiciosos en la seva aplicació.

També es treballarà per optimitzar la recollida comercial, ampliant les activitats incloses en el porta a porta. A més, una part important del contracte inclou la realització de campanyes de sensibilització, incorporant educadors a la via pública per fomentar el civisme i millorar la gestió dels residus.

«Un dels grans reptes continua sent l’incivisme», ha declarat García, qui destaca que la presència d’educadors a peu de carrer serà clau per millorar la implicació ciutadana en la separació de residus i el reciclatge.

Modificació del projecte de reforma de la piscina

El Ple ordinari també sotmetrà a aprovació la modificació del Projecte bàsic i d’execució de la reforma i cobriment de la piscina municipal de Torredembarra. El termini per a redactar la modificació del projecte és d’una setmana. La redacció del projecte modificat no requerirà la suspensió temporal de les obres, que tenen prevista la seva finalització a l'abril d’enguany.

La modificació del projecte respon a la incorporació de nous preus i a l’ajustament d’amidaments, fet que suposa un increment del 8,85 % respecte al preu d’adjudicació inicial. Amb aquestes modificacions i tenint en compte la baixa del contractista, el nou pressupost del projecte serà de 2.612.603,15 € (IVA inclòs).

En aquesta sessió plenària també es preveu aprovar definitivament l’Estudi de detall de la UA3-Fonoll de Torredembarra, amb la següent condició per a l’atorgament de les llicències urbanístiques: els acabats de totes les edificacions incloses en aquesta unitat d’actuació hauran de ser comuns, per tal de garantir una composició unitària de la zona.