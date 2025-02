Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup de Delinqüència Urbana dels Mossos d'Esquadra va detenir dijous al matí a Salou a quatre persones per un delicte de furt. Els fets van tenir lloc a les 12.45 hores al carrer Nord quan agents, que estaven realitzant patrullatge de paisà, van observar dos homes vestits de fosc caminant molt ràpid pel carrer Barcelona cap al mar. Els dos individus no paraven de girar-se en actitud vigilant fins arribar a un vehicle. Un d'ells es va quedar a la cantonada del carrer Nord i l'altre va marxar.

Acte seguit, els Mossos es van identificar com a policies i van observar que a l'interior hi havia tres persones més. Els agents van procedir a identificar els tres homes, tots ells d'una cinquantena d'anys. Durant les gestions, les quatre persones van estar amb una actitud molt nerviosa i donant explicacions incoherents.

Imatge dels estris intervinguts pels Mossos a Salou.Mossos d'Esquadra

Els Mossos van escorcollar el vehicle i van localitzar al seient posterior dos rotllos de paper d'alumini i dos tornavisos. Sota el seient del copilot van trobar un iman de grans dimensions i un cúter. Mentre que amagat en el seient posterior del vehicle i calaixera lateral van localitzar un mòbil embolicat en paper d'alumini, bloquejat i sense SIM, i en una calaixera lateral un altre terminal.

Imatge dels mòbils sostrets amagats en un vehicle a Salou.Mossos d'Esquadra

Tots els estris s'utilitzen habitualment per cometre delictes contra el patrimoni. L'iman s'usa per desactivar alarmes, mentre que el paper de plata fa que els mòbils no puguin emetre senyal.