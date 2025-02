Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

Una topada entre tres vehicles a l'A-7 a Vila-seca ha complicat la circulació amb retencions de fins a 2,5 quilòmetres en direcció Tarragona. Segons explica el Servei Català de Trànsit, l'accident s'ha produït a les 09.07 hores al quilòmetre 1.150,4, a pocs metres de la sortida Vila-seca Oest.

En l'incident, tres vehicles han topat per encalç provocant danys materials en els tres turismes. Com a conseqüència del xoc, s'ha hagut de tallar un carril de la via per poder netejar la calçada i retirar els vehicles afectats.

Fins al lloc s'han desplaçat els Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Tot i l'espectacularitat de la topada, cap dels ocupants dels vehicles implicats ha resultat ferit.