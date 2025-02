Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Teatre Auditori de Salou (TAS) serà l'escenari de la gala final de Miss RNB Espanya 2025, que tindrà lloc el pròxim 12 d’abril, a les 20 h. El certamen reunirà les candidates de tot el país, que competiran per coronar-se com a la nova representant espanyola en el món de la bellesa i aspirar a les passarel·les internacionals més prestigioses.

La gala de Miss RNB Espanya 2025 se celebrarà a l’abril, un moment estratègic per impulsar la projecció del municipi i desestacionalitzar la temporada turística. L’alcalde ha ressaltat que aquest esdeveniment no només reforça la imatge de Salou, sinó que també coincideix la Capital de la Cultura Catalana. «Aquest any, a més, la gala ens ofereix una oportunitat excel·lent per reforçar aquesta imatge i atraure visitants interessats en la cultura, la moda i la bellesa i esdeveniments d’aquesta mena», ha explicat Granados. L’Ajuntament de Salou treballarà de manera alineada amb l’organització per garantir una gala «espectacular».