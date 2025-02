L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha proposat la creació d'un esdeveniment especial per celebrar l'Orgull al municipi. En concret, ha plantejat organitzar una Rua de lluïment amb les carrosses participants al Cós Blanc dedicada a aquesta festivitat, que tindria lloc l'últim cap de setmana del mes de juny coincidint amb la setmana de l'Orgull.

Granados considera que aquesta iniciativa ajudaria a reforçar el compromís de Salou amb la diversitat i la inclusió, alhora que oferiria un esdeveniment festiu i reivindicatiu per a residents i visitants. El Cós Blanc, conegut per ser una de les celebracions més emblemàtiques del municipi, s'ompliria de llums, colors i música per donar visibilitat al col·lectiu LGTBIQ+.

La proposta haurà de ser debatuda amb els diferents sectors implicats i l'Ajuntament estudiarà la viabilitat de l'esdeveniment.

Granados ha posat sobre la taula aquesta possibilitat en a trobada amb els representants de les colles que van prendre part en el Cós Blanc d’enguany que s'ha celebrat aquest dijous.

La reunió, celebrada a la Sala Europa, i que ha comptat també amb la presència dels regidors de Festes i Cultura, Xavi Montalà i Júlia Gómez, ha servit per fer un balanç d’aquest acte emblemàtic de la Festa Major d’Hivern, així com per escoltar suggeriments de les colles amb la voluntat de seguir millorant.

Els assistents han valorat molt positivament els canvis introduïts per l'ajuntament en aquesta edició, destacant els avantatges del trasllat, l’espai, la seguretat i la coordinació, factors que, indubtablement, han contribuït a l’èxit de la festa del confeti. Alguns han expressat que aquest any han gaudit del Cós Blanc com mai i que els més petits també van poder divertir-se.