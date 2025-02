El pàrquing de l’estació del Camp de Tarragona, un projecte encallat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’aparcament de l’estació del Camp de Tarragona continua sent un problema sense solució a curt termini. Tot i l’augment de passatgers i la necessitat urgent d’una zona d’estacionament adequada, les obres per construir nous espais segueixen bloquejades. El projecte d’Adif per habilitar un pàrquing provisional amb 110 places va quedar paralitzat només 48 hores després d’haver començat, sense cap previsió de reprendre’l. Els treballs es van iniciar sense llicència urbanística. Actualment, el terreny continua vallat, però sense cap moviment d’obra.

Mentrestant, l’alternativa proposada per l’Ajuntament, un aparcament de baix cost en terrenys municipals, està encallada. La Generalitat ha de construir una rotonda d’accés, però aquesta obra, inclosa en un projecte que porta 14 anys redactat, no ha avançat. Sense aquesta infraestructura viària, la viabilitat del nou pàrquing queda compromesa.

Mentre les administracions es mantenen en punt mort, els usuaris de l’estació han de fer front a la manca d’espais d’aparcament i a la inseguretat. Els vehicles estacionats als vorals dels accessos sovint són objecte d’actes vandàlics, amb vidres trencats i robatoris. Els abonaments de l’aparcament de pagament ja tenen llista d’espera i una ocupació superior al 85% en hores punta.

Davant d’aquesta situació, el diputat dels Comuns Félix Alonso ha denunciat la «manca de responsabilitat» en l’aturada de les obres.