El Govern ha impulsat el programa Codicrack per reduir l'escletxa digital entre joves d'entorns vulnerables a través de formacions sobre competències digitals. El projecte, engegat ara fa quatre mesos, compta amb mig miler d'alumnes arreu del país i espera arribar als 30.000 usuaris. La iniciativa es dirigeix a nens i adolescents d'entre 9 i 17 anys, així com tutelats i extutelats de la DGAIA, amb qui tenen una col·laboració per fomentar la participació dels joves.

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha assenyalat que la proposta aborda el repte de la igualtat d'oportunitats en l'àmbit digital. Un centenar de centres s'han adherit al programa, en què també col·labora la Universitat Politècnica de Catalunya.