Actuen al conjunt de la Granja dels Frares del Morell per evitar el seu deteriorament

Les obres de recuperació de la Granja dels Frares del Morell han arrencat aquesta setmana amb un pressupost de més de 400.000 euros. Els treballs de la primera consisteixen a consolidar i estintolar l’estructura de les restes arquitectòniques, que es troben deteriorades, i també a reformar la torre i el magatzem. L’actuació tindrà una durada total de quinze mesos.

«El repte és que en quatre anys estigui tot consolidat, com a mínim apuntalat perquè no es degradi més», ha dit l’alcalde del municipi Eloi Calbet. L’objectiu és fer visitable l'espai. El conjunt arquitectònic està reconegut com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) i data del segle XII. Va ser propietat de l'Orde del Temple i, després, el Monestir de Santes Creus.

Render de la Granja dels Frares.Cedida

