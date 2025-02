Torredembarra es prepara per a un Carnaval 2025 multitudinari

Torredembarra viurà un Carnaval molt participatiu aquest 2025, amb la presència de més de 2.000 persones, 18 carrosses i 5 comparses. La celebració, que arriba a la seva 45a edició, tindrà lloc del 27 de febrer al 4 de març amb un programa farcit d'activitats per a tots els públics.

La programació d'actes es va presentar el passat dimarts, 11 de febrer, a l'Espai Cultural de la Sala del Mar, en un programa especial d'Ona la Torre que va comptar amb la participació de l'alcalde, Vale Pino; el regidor de Festes, Xavier Suárez, i representants de les diferents colles.

L'alcalde Vale Pino va destacar la gran participació, subratllant que «fa anys que hem recuperat un gran nivell i n'estem orgullosos. 45 anys de Carnaval a la Torre indiquen el compromís tant de l'Ajuntament com de les persones que es troben al capdavant de les colles. Per la seva banda, el regidor de Festes, Xavier Suárez, va posar en valor dues activitats especials: l'exposició commemorativa del 45è aniversari del Carnaval i la consolidació del divendres com a dia dedicat al Carnaval infantil, amb més activitats i la participació del públic en les votacions de les millors colles i comparses.

Programa

Dijous Gras- 27 de febrer Dijous

17h- Concurs de truites i festa de degustació

- Cal Maiam

17h- Taller de màscares

- Espai Jove

18h- Inauguració de l'exposició del 45è aniversari del Carnaval

- Pati del Castell

19h- Arribada de Ses Majestats Carnestoltes

- Pati del Castell

Tot Seguit- Rua pel municipi

- Carrers de Torredembarra

28 de febrer Divendres

11h- Tallers de Carnaval per a infants

- Pl. Mossèn Joaquim Boronat

17h- Concurs de disfresses

- Espai Jove

17h- Espectacle infantil de Lali Be Good

- Envelat de Mañé i Flaquer

18h- Rua Infantil de Carnaval

- Des de la pl. del Castell fins a la pl. de Mossèn Joaquim Boronat

Després d’acabar la rua, hi haurà coca i xocolata (preu 2 €) fins a exhaurir existències

1 de març Dissabte

11h- Concurs de mascotes disfressades

- Pl. del Castell

11h- Cercavila amb batucades

- Des de la pl. Mossèn Joaquim Boronat fins la pl. del Castell

17.30h- Passada de La Figa Te Fai

- Carrers del Nucli antic

19h- Concentració de carrosses i comparses

Carrer de Donya Guiomar i de Pompeu Fabra (carrosses) Carrer d’Anselm Clavé (comparses)

20h- Gran Rua de Carnaval

- Carrers de Torredembarra

23.30h- Festa de Carnaval SPOTYFLIGHT i Xart DJ

- Envelat de l’aparcament de Mañé i Flaquer

2 de març Diumenge

12h- Rua de Carnaval pel Port Esportiu

- Port Esportiu de Torredembarra

15 h- Dinar de germanor de les colles

- Envelat de l’aparcament de Mañé i Flaquer

18h- Batalla de confeti

- Passeig de la Sor

4 de març Dimarts

19h- Sortida de la comitiva fúnebre per a donar l'últim adéu a Ses Majestats

- Des del c. de Pompeu Fabra fins a la pl. de Mossèn Joaquim Boronat

Tot seguit- Solemne enterrament i sardinada

- Pl. de Mossèn Joaquim Boronat

*Preu 3 € (fins a exhaurir existències)