Perdonen un deute de 73.000 euros a un veí de Vila-seca, víctima d’assetjament laboral

El Jutjat del Mercantil nº1 de Tarragona ha dictat l’Exoneració del Passiu Insatisfet (EPI) en el cas d’un home de Vila-seca que havia acumulat un deute de 73.000 euros al qual no podia fer front.

Com expliquen els advocats de Repara tu Deuda, «el seu estat d’insolvència es va originar arran de la separació de la seua exparella. Ell va haver de fer-se càrrec només de les despeses de l’habitatge i altres. També va patir assetjament laboral a la seva empresa, motiu pel qual la va abandonar i va estar diversos mesos sense ingressos. Tot això va fer que prioritzés les seves despeses més bàsiques i essencials».

Com en el seu cas, són nombroses les persones que han de fer front a dolorosos contratemps personals o professionals. Per aquesta raó cauen en un estat d’insolvència del qual només poden sortir si és a través d’una sortida legal conforme a les seves difícils circumstàncies econòmiques.

Les persones que acudeixen a la Llei de Segona Oportunitat comproven en molt poc temps quins són els beneficis de quedar exonerades de tots els seus deutes. I és que surten dels llistats de morositat i deixen de rebre les angoixants trucades dels bancs i entitats financeres.

Tal com passa el temps, cada vegada són més els qui coneixen aquesta eina per cancel·lar els deutes que han contret i a la què no poden fer front.