L'Ajuntament d'Altafulla ja ha presentat la programació del Carnaval 2025, una festivitat que portarà música, color i diversió als carrers del municipi del dijous 27 de febrer al dimecres 5 de març. Durant aquests dies, els altafullencs i visitants podran gaudir d'una àmplia oferta d'actes que inclou rues, concerts i activitats tradicionals.

El tret de sortida del Carnaval serà el dijous 27 de febrer a les 20.15 h amb l'arribada de Sa Majestat Carnestoltes, acompanyat per la xaranga Tocats de La-La. La plaça del Pou serà l'escenari del pregó del Rei Carnestoltes, seguit d'una sessió de música i una degustació de truita i beguda per només 2 euros.

El dissabte 1 de març a les 21.00 h, la festa continuarà amb la gran Rua de Carnaval, que finalitzarà amb una discoteca mòbil amb DJ Jarras al Poliesportiu Municipal. L'entrada a aquest esdeveniment serà gratuïta.

Diumenge 2 de març serà una jornada intensa amb dues rues: la primera a les 11.00 h a la Via Augusta, que acabarà amb un concert de Pirates Rumbversions a la Plaça dels Vents; i la segona a les 17.00 h a la Bassa, que clourà amb una espectacular pluja de confeti i una festa d'animació amb DJ, coreografies i efectes de so i llum a la Plaça del Pou.

Finalment, el dimecres 5 de març a les 20.15 h es posarà punt final al Carnaval amb el tradicional comiat de Carnestoltes i l'Enterrament de la Sardina. L'acte comptarà amb la participació dels Diables d'Altafulla i els grups de Carnaval i culminarà amb una degustació de sardines o llonganissa a les Escoles Teresa Manero per 2 euros.

El regidor de Festes de l'Ajuntament d'Altafulla, Àlex Cañas, ha destacat que «el Carnaval d'Altafulla és una de les festes més esperades de l'any i cada edició es converteix en una gran celebració per a tota la comunitat. Enguany hem preparat una programació variada perquè tothom en pugui gaudir, des dels més petits fins als més grans». A més, ha fet una crida a la participació cívica: «Volem un Carnaval festiu, inclusiu i segur per a tothom. Per això, recordem que 'Per Carnaval, no tot s'hi val' i defensem una festa lliure d'agressions masclistes».

Programa:

27 de febrer Dijous

20.15h- Arribada de Sa Majestat Carnestoltes, amb la xaranga Tocats de LA-LA. Rua fins la plaça del pou on podreu escoltar el Pregó del Rei Carnestoltes i a continuació Música i Degustació de Truita i beguda per 2€.

- C/de l'Hostal (davant el Bar La Violeta)

1 de març Dissabte

21h- Rua de Carnaval i Discoteca Mobil amb DJ JARRAS al Poliesportiu Municipal. Entrada gratuïta.

- C/de la Bassa (davant el Castell)

2 de març Diumenge

11h- Rua de Carnaval. Al finalitzar, concert amb Piratas Rumbversions, a la Plaça dels Vents.

- Via Augusta (alçada skate parc)

17h- Rua de Carnaval i en acabar, pluja de confeti i festa d'animació amb DJ, coreografies, efectes de so illum a la Plaça del Pou on faran ballar a tothom.

- C/de la Bassa (davant el Castell)

5 de març Dimecres

20.15h- Acomiadarem el Carnestoltes i Enterrarem la Sardina amb els Diables d'Altaulla i els grups de Carnaval. Degustació de sardines o llonganissa per 2C a les Escoles Teresa Manero.

- C/de l'Hostal (davant el Bar La Violeta)