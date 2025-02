Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri d’Indústria ha aprovat el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) presentat per la firma Ercros per a la planta de Vila-seca (Tarragonès) per un valor de 14 milions d’euros. El projecte preveu substituir combustibles d’origen fòssil, concretament gas natural, i millorar el comportament energètic per reduir emissions de CO2.

La proposta forma part de les quinze aprovades pel Ministeri d’Indústria per valor de 80 milions d’euros. Entre aquests quinze n’hi ha tes més a Catalunya, el de Roca Sanitario, per valor de 2,2 milions, el de MB Papeles Especiales, per 1,9 milions, i el de Miquel y Costas y Miquel, per 1,7 milions.

Pel que fa a Roca Sanitario, els 2,2 milions han de servir per reduir més de 4.000 tones de CO2 de les emissions directes de la planta de Gavà (Baix Llobregat).