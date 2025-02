Després de la pausa nadalenca, la ruta de degustació gourmet Dgusta Vila-seca torna aquest dijous 13 de febrer amb novetats destacades. Organitzada per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Vila-seca, La Pineda (AEH Vila-seca, La Pineda), l'esdeveniment manté el seu compromís amb la gastronomia local, malgrat no comptar aquest any amb el suport del Patronat Municipal de Turisme ni de l'Ajuntament de Vila-seca, La Pineda.

Segons Juan Hervás, president de l'AEH Vila-seca, La Pineda, «aquesta ruta s'ha convertit en un clàssic dels dijous a la ciutat i no volíem deixar ni la gent ni els restaurants sense aquesta cita setmanal que dona vida a la temporada baixa».

Maridatge exclusiu i promocions especials

Un total de 10 establiments de Vila-seca i La Pineda oferiran platillos acompanyats d'una copa de vi blanc, negre o cava Raventós Codorniu per un preu de 6€. Aquesta col·laboració exclusiva amb el celler Raventós Codorniu és una de les principals novetats d'aquest any. Cada dijous, els restaurants presentaran una nova proposta gastronòmica que es podrà consultar a les xarxes socials @dgustavilaseca a Facebook i Instagram.

A més, per fidelitzar els assistents, s'ha introduït una promoció especial: aquells que completin un passaport amb segells de 10 degustacions rebran com a obsequi una ampolla prèmium de Raventós Codorniu.

Restaurants participants

Aquesta edició del Dgusta Vila-seca compta amb la participació de 10 restaurants repartits entre Vila-seca i La Pineda:

Vila-seca:

Patio & Grill

Rampers

Can Tabares

Malavida

Raffaella Gastrobar

Centru Cafè

La bodegueta del Fènix

Delicias de Clecy

La Pineda: