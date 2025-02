Suspès el judici contra l’Ajuntament dels Pallaresos pel conflicte amb els vigilants municipals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de mesos de negociacions, la UGT-Serveis Públics Tarragona ha aconseguit arribar a un acord amb l’Ajuntament dels Pallaresos. A partir d’avui dilluns tots els departaments del consistori passaran a realitzar una jornada setmanal de 35 hores, equiparant-se a moltes altres administracions locals. En el marc de les negociacions, el sindicat també ha aconseguit un increment en el preu de les hores extraordinàries per a tots els empleats públics.

Quant a les negociacions amb els vigilants municipals, s’ha arribat a un acord per tal d’assolir una compensació real per la feina que realitzen per donar resposta a les necessitats del municipi en matèria de seguretat.

Cal recordar que, ara fa un any, la UGT va interposar una demanda davant el contenciós-administratiu contra l’Ajuntament per una vulneració dels drets dels vigilants, quan l’anterior alcalde, Xavier Martos, va decidir de forma unilateral, per decret d’alcaldia, i sense possibilitat de negociació, modificar el quadrant dels vigilants municipals sense respectar el conveni actual.

Quan l’actual batlle, Jordi Sans, va arribar a l’alcaldia al juliol de 2024, després d’una moció de censura, es van poder reprendre les negociacions. «Sans ha estat conscient en tot moment de la important tasca que realitza aquest col·lectiu i per això s’ha pogut arribar a aquest acord que dona resposta a les reivindicacions dels vigilants amb una modificació de la fitxa a la Relació de Llocs de Treball», assegura Joan Reinaldo, secretari general de la UGT-Serveis Públics Tarragona. Per aquest motiu, la UGT va demanar al Contenciós la suspensió del judici, el qual s’havia de celebrar aquest dimecres, 12 de febrer, i avui ha estat acceptada.

Gràcies a les negociacions de la UGT-Serveis Públics a l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, els treballadors ja gaudeixen de la jornada laboral de 35 hores setmanals. Va ser el 12 de desembre de 2024 quan, després de mesos de negociacions, el Ple Municipal va aprovar la modificació de la jornada per a tot el personal municipal.