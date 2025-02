Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Salou ha aprovat inicialment un projecte executiu per transformar el tram menys urbà del passeig 30 d’octubre. Aquest carrer compta amb una trama integrada al municipi –entre l’Ajuntament i l’autovia de Reus– i una altra que connecta el nucli urbà amb la zona dels Emprius.

Aquesta segona, objecte de la remodelació, acaba a tocar de l’avinguda de Joan Fuster, via de connexió amb l’estació ferroviària de Salou PortAventura i els principals alguns dels principals accessos del parc temàtic i els seus hotels.

No obstant això, aquests dos carrers no tenen, de moment, connexió. La resposta a aquest problema la donarà una rotonda planejada en l’encreuament de les dues vies a través d’un projecte que no ha estat encara aprovat.

A més, en aquest punt també s’està finalitzant la nova estació d’Adif, motiu que fa preveure un important augment de la circulació d’aquesta via. Davant d’aquest context, el projecte aprovat pel consistori busca doblar la capacitat de circulació actual amb dos carrils per sentit, igual que succeeix a la trama urbana del passeig.

La modificació es farà a través d’eliminar l’actual carril d’aparcament i una franja de vorera entre la calçada i les jardineres. D’aquesta manera, l’Ajuntament espera poder donar resposta al «trànsit atret pel qual va ser pensat el passeig» un cop es finalitzin els projectes de l’estació i la rotonda.

El projecte també implica la construcció de set nous guals en aquesta via per crear un nou pas entre les voreres de la nova estació ferroviària i la zona del parc dels Emprius. El pas dels vianants per aquest carrer es mantindrà a través de la vorera que creua la coca central i per les voreres de les propietats privades paral·leles a la carretera.

El projecte té un pressupost de gairebé 800.000 euros amb IVA i té un termini d’execució de tres mesos i mig.

Un nou barri

La transformació del passeig 30 d’octubre respon a un moment de canvi i grans projectes a la zona al voltant del parc dels Emprius de Salou. A més de la nova estació d’Adif, aquest espai també serà la ubicació de la futura zona esportiva del municipi.

A més dels equipaments, l’espai lliure que ofereix aquest districte l’ha situat com un dels que compta amb més projecció urbanística del Camp de Tarragona. Com a exemple, està en marxa un projecte per construir 97 habitatges, amb zona comunitària i prop de 7.000 metres quadrats als terrenys al sud. A prop es projecta un altre complex de 96 habitatges també amb àmplies zones comunes.

Aquests fets, sumats a la futura millora de la connexió amb el Centre Recreatiu i Turístic, comencen a dibuixar la figura d’un nou barri al nord de Salou.