La província de Tarragona es posiciona com una de les zones de Catalunya on el preu de l'habitatge ha experimentat un dels majors increments en l'últim any. Segons l'anàlisi elaborat pel portal immobiliari Fotocasa, el municipi de La Pobla de Mafumet ha registrat un augment del 56% en el preu per metre quadrat de les propietats en venda, situant-se com una de les localitats amb més creixement de tot l'Estat espanyol.

Aquest fort increment posiciona La Pobla de Mafumet dins del grup dels deu municipis amb més pujades interanuals a Espanya, al costat d'altres localitats com San Pedro del Pinatar (Múrcia), Cedillo del Condado (Toledo) i Elviria (Marbella).

Tot i que la província de Barcelona concentra la major part de les zones més cares de Catalunya, Tarragona es consolida com un mercat emergent amb una evolució de preus notable. La demanda d'habitatges a municipis pròxims a la capital tarragonina i a la Costa Daurada ha contribuït a aquest creixement.

Segons els analistes del sector, aquest augment de preus podria continuar en els pròxims mesos si la demanda d'habitatges es manté elevada, especialment en zones ben comunicades amb les principals ciutats catalanes i amb bones infraestructures.

Aquest fenomen no només afecta La Pobla de Mafumet, sinó també altres municipis tarragonins que han experimentat un creixement progressiu en els últims anys. L'atractiu de la província per a compradors que busquen alternatives més econòmiques a Barcelona i altres grans ciutats catalanes és un factor determinant en aquesta tendència.

Augment de preus a Barcelona

Els barris més cars de Catlalunya es concentren entorn a la capital catalana. Així els barris de Diagonal Mar (al districte de Sant Martí de Barcelona), El Vinyet (Sitges) i Finestrelles (Esplugues de Llobregat) són els més cars de Catalunya, i registren preus de compravenda que superen els 8.000 euros per metre quadrat. Per sota d’aquest llindar, segueixen els barris barcelonins de Dreta de l’Eixample (a l’Eixample), Sarrià, Tres Torres, i Galvany (al districte de Sarrià – Sant Gervasi), i Pedralbes (a Les Corts). Amb preus per sobre dels 6.000 €/m2, completen el Top 10 a Catalunya, els barris de La Plana de Sitges i Gavà Mar, en el municipi de Gavà

Ja pràcticament per sota dels 6.000 €/m2, segueixen aquesta classificació els barris barcelonins d’Antiga Esquerra de l’Eixample (Eixample), Poblenou (Sant Martí), i Bonanova (Sarrià – Sant Gervasi), Camp d’en Grassot (Gràcia), La Barceloneta (Ciutat Vella) i Les Corts Centre (Les Corts).

A continuació, completen les vint primeres posicions d’aquesta llista el barri de Mas Lluí de Sant Just Desvern, Turó de Can Mates (Sant Cugat del Vallès), Montmar (Castelldefels), i Aiguadolç (Sitges), tots ells per sobre dels 5.500 €/m2. De fet, la província de Barcelona monopolitza les zones més cares de tot Catalunya: cal baixar fins el número 31 de la classificació per trobar el primer barri més car fora la demarcació. Es tracta del barri de Torre Valentina, a Calonge, amb un preu mitjà per sobre dels 5.200 €/m2.

En les primeres cent posicions, pràcticament només algunes localitats de la Costa Brava i alguns barris de Girona i Puigcerdà poden rivalitzar amb la província de Barcelona.

Els barris més cars de tot Espanya

A nivell nacional, els deu barris més cars per comprar un habitatge a Espanya es concentren a tres ciutats: Madrid, Donostia - Sant Sebastià i Santa Eulària des Riu (a l’illa d’Eivissa). De fet, la capital espanyola compta amb els set barris més cars a nivell nacional, que són Recoletos, Castellana, Jerónimos (aquests primers tres, per sobre dels 10.000 euros per metre quadrat), Lista, Goya, Ibiza de Madrid, i Almagro.

A continuació, es troba la localitat de Santa Eulària des Riu (a Eivissa), amb un preu de venda mitjà proper als 9.500 €/m2. Ja per sota dels 9.000 €/m2, tanquen el Top 10 els barris d’Àrea Romàntica (a Sant Sebastià), i Trafalgar (també a Madrid capital),

En el cas dels barris més cars d’Espanya, el seu preu pràcticament multiplica per quatre el cost mitjà del metre quadrat en el conjunt d’Espanya, que va tancar 2024 en 2.389 €/m2, segons les dades de l’índex Inmobiliari Fotocasa.