L’Ajuntament de la Pobla de Mafumet ha decidit activar per primera vegada en la història del municipi els pressupostos participatius amb una partida de 50.000 euros. El proper dijous 13 de febrer el consistori ha previst una sessió de presentació destinada a començar la primera fase d’aquest procés participatiu: la de la difusió inicial. L’acte tindrà lloc a partir de les 19.00 h, a la sala Tarsici Baget.

A partir de l’endemà 14 de febrer i fins al 2 de març estarà activa la segona fase, de presentació de propostes. En aquesta, qualsevol persona de 16 anys o més i amb vincle amb el municipi pobletà té la possibilitat de presentar fins a dues propostes per millorar el poble, amb el condicionant que cadascuna de les idees no superi els 50.000 €. A més, hauran de ser propostes de competència municipal i referides a projectes d’inversió, com ara creació o renovació d’infraestructures, inversions en TIC, etc.

Les propostes hauran de ser presentades de manera presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, de dilluns a divendres feiners en horari de 10 a 14 h, o bé de manera telemàtica a través de la plataforma Decidim.

Un cop finalitzada la fase de presentació de propostes, serà el torn dels tècnics i experts, que hauran de fer la valoració i selecció de les idees que, per condicions, característiques i pressupost, puguin tenir viabilitat. Aquesta fase s’allargarà durant els mesos de març i abril, i donarà pas a la fase de votació de les propostes que hagin passat el tall de la valoració tècnica.

Així, de l’1 al 25 de maig tots els habitants de 16 anys d’edat o més i empadronats al municipi tindran l’oportunitat de prioritzar les propostes, mitjançant un procés de votació popular. Aquesta es durà a terme de manera presencial, a la carpa que serà instal·lada als jardins del Pavelló durant la celebració de la Fira del Vi, o bé de manera telemàtica, a través de la plataforma Decidim. Cada persona podrà votar un màxim de tres propostes i un cop finalitzada la votació, l’Ajuntament seleccionarà i executarà les propostes més votades i que encaixin sense excedir la dotació prevista de 50.000 €.

La posada en marxa dels pressupostos participatius a la Pobla és tota una novetat al municipi, ja que és la primera vegada que els habitants tindran l’oportunitat de decidir l’ús d’una part del pressupost municipal. El seu alcalde Joan Maria Sardà afirma que «amb aquesta iniciativa fem un pas més en el camí cap a la transparència, cap a la implicació dels nostres veïns i veïnes en el fet públic perquè, com sempre diem, entre tots i totes fem la Pobla».