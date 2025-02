Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Canonja implementarà en un any, aproximadament, el sistema de recollida de residus porta a porta. Aquest canvi es fa per complir els ambiciosos objectius de reciclatge establerts per la Llei de Residus i Sòls Contaminants, que marca un objectiu de reciclatge del 55% per a l'any 2025, amb un increment progressiu fins al 65% el 2035. Així es va anunciar el passat divendres en una xerrada informativa a l’edifici Època davant de 150 canongins que volien conèixer de primera mà quin seria el model escollit.

Actualment, la taxa de reciclatge de la Canonja és del 37,7%, molt per sota dels objectius legals. «La recollida porta a porta es presenta com la millor opció per millorar els resultats de reciclatge, ja que s’ha demostrat que és el sistema més eficient, aconseguint una taxa de reciclatge superior al 80% en altres municipis on ja s’ha implementat», va manifestar l’expert en la matèria Jordi Baucells. Aquest sistema no només augmentarà la quantitat de materials reciclats, sinó que també millorarà la qualitat dels materials reciclats, evitant la contaminació per residus incorrectes.

Com també va destacar la regidora de Medi Ambient i Gestió de Residus, Glòria Virgili, «un altre factor clau que impulsa aquest canvi és l’impacte econòmic de la fracció resta (contenidor gris), que és la més cara de gestionar. Per tant, com més es redueixi la fracció resta, més econòmic serà el servei per als veïns i veïnes». El sistema porta a porta és també el més còmode per a la ciutadania.

Els usuaris rebran dos cubells (un de 10 litres per a la fracció orgànica i un de 40 litres per als envasos, el paper i cartró, i el rebuig) i un calendari detallat de recollida per fracció. Aquesta metodologia evitarà els desplaçaments fins als contenidors, millorant la neteja de les vies públiques i eliminant les males olors o la mala imatge derivada de l’abocament incívic en contenidors.

L’Ajuntament ja està treballant en la contractació del nou servei de recollida de residus i en una campanya informativa que començarà en els pròxims mesos. Els ciutadans rebran tota la informació necessària per al bon funcionament del sistema i podran comptar amb l’ajuda d’un equip de suport per a qualsevol dubte o incidència. A més, es destinarà un espai específic com a oficina porta a porta per resoldre consultes i facilitar la implementació del sistema.