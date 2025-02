El conductor d’una furgoneta ha mort aquesta tarda en una topada frontal amb un camió cisterna a la carretera T-721, al seu pas per Constantí. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre s’ha produït al punt quilomètric 5,6 i els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 16.44 h.

Per causes que encara s’investiguen, la furgoneta i el camió han col·lidit frontalment. Com a conseqüència de l’impacte, el conductor i únic ocupant de la furgoneta ha perdut la vida. Es tracta de D. Z. V., de 27 anys i veí de Tarragona.

Arran del sinistre, s’han mobilitzat nou patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han hagut d’excarcerar la víctima mortal i contenir una fuita de la cisterna, i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l’afectació viària, la carretera continua tallada en ambdós sentits de la marxa i s’han habilitat desviaments senyalitzats per dues rotondes pròximes.

Amb aquesta víctima, ja són 16 les persones que han mort a les carreteres catalanes des que va començar l’any, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.