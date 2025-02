Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ple ordinari del passat dijous 6 de febrer de l'Ajuntament de la Canonja va aprovar definitivament, amb el vot favorable de tots els grups, el projecte d'obres de millora del clavegueram municipal des del carrer Bellavista fins al barranc de desguàs de l’escola, rectificant la relació de béns i drets afectats per l'expropiació.

Aquest projecte es durà a terme per tal de millorar la xarxa de recollida d’aigües pluvials, i solucionar problemes d’inundació a l’avinguda de Carrasco i Formiguera. S’ha projectat la renovació del col·lector d’aigües pluvials que actualment travessa el municipi pel seu vessant est. Aquest neix al carrer Bellavista i va baixant en direcció sud a través de les finques rústiques per on, en un futur, s’executarà la prolongació de l’avinguda de Collblanc. Aquest col·lector continuarà per l’avinguda Collblanc en direcció sud, desvinculant-se del sistema d’aigües pluvials actual de Carrasco i Formiguera, i continuarà fins a connectar al barranc existent per sota de l’escola, de manera que part de les aigües pluvials que actualment arribaven davant de l’escola, seran desviades cap al sud.

Amb aquesta actuació es millorarà tant el sistema de pluvials de la zona del Sector Nord com de la zona sud del municipi i s’evitaran, en part, les inundacions que pateix l’escola en casos de pluges molt intenses.