Crisi política a la Pobla de Montornès: dimiteix l’alcalde i dos regidors d’ERC

L’alcalde de la Pobla de Montornès, Francesc Larios, i els regidors Chelo López-Ibarra i Daniel Guillén han presentat la seva dimissió enmig d’una crisi política que ha sacsejat el municipi en els darrers mesos. Aquesta decisió es farà efectiva en el ple extraordinari convocat per aquest divendres, deixant la gestió provisional en mans del tercer tinent d’alcalde, Èric Vicens, qui assumirà l’alcaldia accidental fins que es decideixi el nou govern.

La situació ha arribat a aquest extrem a causa de la crisi interna es va iniciar el desembre passat quan Larios va intentar doblar el sou de Guillén sense consulta prèvia, fet que va provocar tensions internes i la denúncia de la regidora Nadine Osaer per coaccions i amenaces.

Segons Vicens, «el tàndem entre l’alcalde i el primer tinent feia mesos que no treballava gaire, i l’equip de govern estava fracturat». A més, els pressupostos municipals continuen prorrogats des del desembre, cosa que està endarrerint inversions clau per al poble.

En el darrer ple municipal, la situació va arribar al punt àlgid quan es va aprovar la reducció dels sous dels càrrecs electes fins al mínim legal. Aquesta decisió va precipitar la dimissió de Larios, qui va reconèixer que la situació havia tocat fons i que ja no estava motivat per continuar. «Vaig veure que no hi havia interès a treballar i continuar era entrar en una guerra que no volia», va afirmar l’exalcalde, tal com explica el mitjà Torredembarra Actualitat.

A partir d’ara s’obre un període de transició en què els tres nous regidors d’ERC prendran possessió del càrrec i s’elegirà un nou alcalde o alcaldessa. Vicens ha avançat que la intenció és tenir el nou govern constituït abans d’acabar el mes de febrer. «Era necessari que Larios i Guillén pleguessin pel bé del municipi. Ara toca centrar-nos a reconstruir l’estabilitat del consistori», ha declarat Vicens.

La clau per governar

Amb la majoria absoluta d’ERC al ple municipal, tot apunta que la formació tindrà la clau de la governabilitat. No obstant això, també s’estudia la possibilitat d’un ‘govern de concentració’ amb altres grups polítics. Mentrestant, les competències a Osaer han estat restituïdes, ja que havien estat retirades per Larios el desembre passat.

A mesura que es concreti el nou equip de govern, es desbloquejarà l’aprovació dels pressupostos i es reprendran els projectes. «Hem d’accelerar la posada en marxa d’inversions importants pel municipi que han quedat endarrerides», afegeix Vicens. El ple de divendres marcarà l’inici d’una nova etapa per a la Pobla de Montornès.