Bloqueig al projecte d’un pàrquing al carrer Carles Buïgas de Salou

Álvaro Rodríguez

El projecte per fer un aparcament de quatre plantes i amb centre comercial a l’avinguda Carles Buïgas de Salou ha patit un endarreriment després que la Generalitat hagi suspès l’emissió de l’informe necessari per aprovar el pla especial urbanístic.

La redacció d’un pla especial per aquest equipament és necessària per tal de concretar els usos del terreny que originalment pertanyia al Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (CTR). Concretament, la parcel·la està ubicada davant la discoteca La Cage Salou i en el límit amb els terrenys que ocupa Infinitum. L’espai va ser cedit a l’Ajuntament de Salou i actualment està ocupat per un aparcament en esplanada.

Aquest, segons indiquen fonts de l’Ajuntament de Salou, hauria d’haver estat «un procediment àgil», que només necessita l’emissió d’un informe favorable per part de la Comissió d’Urbanisme del Camp de Tarragona. En paral·lel, l’Ajuntament de Salou ha engegat un altre procés urbanístic per fer realitat aquest projecte, la modificació del planejament vigent per definir l’ús del transport en aquest espai.

Des del consistori assenyalen que aquest segon procediment és «més llarg» i sí que necessita l’aprovació de la Comissió d’Urbanisme. Segons indiquen els responsables municipals, la Generalitat hauria volgut esperar a tenir l’aprovació definitiva de la modificació abans d’aprovar el pla especial.

Tot plegat ha produït un endarreriment al projecte que ha quedat pendent de la resolució de l’ens autonòmic. Des de l’Ajuntament asseguren que aquest és «un procediment tècnic, però clau per regular els usos del terreny dins del marc normatiu».

Des del consistori salouenc assenyalen que aquest aparcament és «una necessitat social imperiosa per la futura morfologia urbana de Salou», ja que servirà per donar resposta a la transformació de l’avinguda Carles Buïgas, la qual serà exclusivament per a la circulació de vianants.

Transformació urbana

Les obres d’aquesta avinguda, on es concentra la gran part de l’oci nocturn de Salou, estan previstes que acabin aquest mes de març. Els treballs compten amb un pressupost que ascendeix a 5,6 milions d’euros, la meitat dels quals han estat finançats per un fons Next Generation.

La construcció del pàrquing pretén servir com a solució a la supressió de places d’aparcament que implica aquesta remodelació urbana. A més, l’equipament reservarà 156 places per les empreses hoteleres de la zona. A més del servei d’aparcament, l’edifici al final de Carles Buïgas comptarà amb una zona comercial de 9.000 metres quadrats i serveis de restauració o bar.

A més, es plantegen espais reservats al lloguer de vehicles o punts de recollida i lliurament de paquets, tot buscant reduir el trànsit al centre. El pressupost per aixecar l’aparcament és d’11,5 milions, dels quals l’Ajuntament ja ha reservat 6,5. No obstant això, la seva aprovació queda, de moment, pendent.