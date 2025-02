L'enginyer industrial tarragoní Oscar Elgarrista ha publicat a YouTube la seva docuserie 'Port Aventura Casting 95', un projecte personal dedicat a donar visibilitat als professionals que van fer realitat els primers anys del parc temàtic. Resident a Suïssa i especialitzat en Enginyeria de l'Oci, Elgarrista treballa per a un fabricant d'atraccions a prop de Zuric, però manté una forta vinculació amb la divulgació STEM i la promoció de vocacions tècniques entre els joves.

Amb motiu dels 30 anys de la inauguració de Port Aventura, la docuserie explora, a través d’entrevistes exclusives, la feina de tècnics, enginyers, arquitectes i artistes que van participar en el projecte. Les gravacions es van iniciar el 2023, i ara, un cop muntades, els episodis es poden veure gratuïtament al canal de YouTube @adrenalina_cat.

La sèrie es divideix en quatre parts:

Part 1: Els espectacles de Port Aventura, Casting 95 – Se centra en els actors, actrius i espectacles que van marcar les primeres temporades del parc. Una curiositat sobre el primer episodi és que els espectacles de carrer de les primeres temporades eren de la companyia Comediants (que també havia participat en els Jocs Olímpics i a l’Expo Sevilla 92), i per on van passar molts actors coneguts actualment, com Josep Ferré (popularment conegut per les seves imitacions a Sálvame), Jaume Ciurana (actor, pregoner i guanyador del Tro de Festa 2022 de Reus), Llum Barrera (actriu i presentadora), etc. En altres espectacles, com el del Saloon, hi van participar Mireia Portas (actriu coneguda per Polònia a TV3), Joan Maria Segura (director teatral), Dani Espasa (prestigiós pianista i director d'orquestra), la cantant Debbie Palfreyman, i molts altres. Amb tots ells ha fet entrevistes, algunes encara no publicades. La majoria tenen una forta connexió amb el territori i resideixen a la zona.

Part 2: La creació del Templo del Fuego – L’episodi més extens, amb entrevistes a enginyers, arquitectes i actors que van participar en la creació d'aquesta icònica atracció del parc.

Part 3: La fi de la primera temporada, l’any 1995 – Explora el tancament d’aquella primera i històrica temporada del parc.

Part 4: Els enginyers darrere de la construcció del parc – Destaca figures com Vicenç Veses, enginyer industrial tarragoní, i Emili Tramullas, arquitecte pioner en parcs temàtics a Espanya.

Un projecte personal amb un fort vincle emocional

Elgarrista recalca que la iniciativa és completament independent de la direcció del parc i respon a la seva voluntat de retre homenatge als professionals que van construir Port Aventura. La seva passió pel parc neix de les visites infantils amb els seus avis, records que el van inspirar a seguir la seva carrera professional. Part del material d’arxiu emprat prové de filmacions casolanes del seu avi, creant una connexió molt especial amb el projecte.

El punt de partida de "Port Aventura Casting 95" va ser un episodi del programa de TV3 30 minuts que documentava la creació del parc. Aquest reportatge va despertar en Elgarrista la inquietud per aprofundir en la història i entrevistar els seus protagonistes. Amb el temps, va decidir enregistrar i muntar els testimonis per inspirar noves generacions, com ell mateix va ser inspirat.

Des de l’estiu de 2023, ha enregistrat més de 50 entrevistes i continua treballant en nous episodis. Afirma que el projecte s’anirà ampliant amb material inèdit que encara està en procés d’edició.

Elgarrista destaca la qualitat del disseny original de Port Aventura, fruit del treball d’empreses locals, i lamenta que les noves incorporacions no sempre respectin aquesta essència. Assegura que avui dia seria difícil replicar un parc amb la mateixa meticulositat i construcció original, donades les actuals limitacions econòmiques i industrials. Malgrat això, insisteix en la importància de reconèixer i posar en valor el talent tècnic i artístic de Tarragona.

Aquesta docuserie no és només un projecte de divulgació, sinó també un acte d’agraïment i reconeixement a aquells que van fer possible Port Aventura. Amb aquest treball, Oscar Elgarrista pretén inspirar noves vocacions en el sector de l’enginyeria i l’entreteniment, tot reivindicant la tasca dels pioners que van transformar la Costa Daurada en un referent mundial de l’oci temàtic.