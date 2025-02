Coses que passen en una habitació d’hotel

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana l’Hotel Gran Palas Pineda s’ha convertit en un plató de cine. En una de les seves habitacions s’ha enregistrat el nou curtmetratge de Josep Varo, cineasta vila-secà amb una llarga trajectòria en la producció, direcció i guionatge de curts.

Aquest nou treball, que s’ha enregistrat amb el format de pla seqüència –és a dir, en una presa única contínua per a cada pla– durà per títol Angi, i el seu director només avança que «és la història d’una parella amb una marcada diferència d’edat: ell té 60 anys i ella 30. Entren en una habitació d’hotel pel que promet ser una trobada sexual apassionada, però la conversa acabarà convertint-se en una discussió que anirà creixent, fins arribar a un final molt sobtat».

Com a protagonistes, Varo ha escollit dos actors amb qui no havia treballat fins ara, però que li encaixaven en els papers que havia escrit: «Ell és Luis Bermejo, actor madrileny consolidat, i ella és Lara Martorell, una actriu mallorquina establerta a Astúries que tenia el perfil perfecte per a la protagonista femenina».

En la producció, Angi té el suport de la mateixa productora de Josep Varo, així com de Dani Feixas (Astronaut Films), Óscar Toribio (Zalu producciones) i Javier Celay (Tulina Films). «Són tres productors que també són directors i que, a part de coproduir, m’han donat suport durant tot l’enregistrament».

En l’apartat tècnic, el de Vila-seca ha treballat amb Dani González (foto fixa i making off), i amb el director de fotografia Oriol Rojo. En la producció, i fent també les funcions d’ajudant de direcció, ha tingut en Rubén Guindo. Angi tindrà una durada de sis minuts, ha estat enregistrada en castellà i ara entrarà en procés de postproducció. «Ara toca fer-la rodar per festivals nacionals i internacionals», explica Varo.

Josep Varo també és l’actual director dels festivals FRAME i Psicurt, i va ser impulsor del Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca, certamen que va dirigir durant vuit anys, i al qual va obrir les portes dels Goya, convertint-lo en festival preseleccionador per als premis de l’Academia de Cine Español.

Tot i aquesta amplíssima trajectòria, assegura que un dels moments de major aprenentatge de l’ofici l’ha viscut, precisament, aquest cap de setmana: «Treballar amb aquests professionals ha sigut com participar en una classe magistral. He crescut més professionalment en aquest cap de setmana que en els últims anys».