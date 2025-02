La guanyadora d''OT' que s'ha deixat veure celebrant el Cós Blanc a Salou

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Dissabte Salou va viure una de les celebracions més multitudinàries de la seva Festa Major d'Hivern, el Cós Blanc. El que molts no saben és que entre les més de 50.000 persones que van assistir a aquest emblemàtic esdeveniment, es trobava una cara molt coneguda: Naiara, la guanyadora de la darrera edició d'Operación Triunfo.

D'aquesta manera, la cantant i ex concursant del talent musical de Prime Video va ser albirada gaudint de la festa i, per descomptat, disfressada per l'ocasió amb unes orelles de gat i un maquillatge creatiu.

Naiara Moreno, coneguda simplement com a Naiara, va saltar a la fama gràcies a la seva participació i victòria a la dotzena edició d'Operación Triunfo, emesa entre el 2023 i el 2024. Durant el seu pas pel concurs, la cantant de Saragossa va destacar per la seva capacitat vocal i la versatilitat a l'hora d'adaptar-se a diferents estils musicals.

La concursant va guanyar popularitat ràpidament, aconseguint un lloc a la final del talent xou el 5 de febrer de l'any passat. El 19 de febrer va ser proclamada guanyadora, arreplegant el 49% dels vots, el màxim històric del programa.

Des de llavors, Moreno ha llençat diverses cançons, com Enlokiá, Tienes que saber, amb Abraham Mateo, o Veneno, entre d'altres. També va ser pregonera de les Festes del Pilar a Saragossa, juntament amb el seu company d'edició, Juanjo Bona.