Salou celebra un Cós Blanc molt animal amb la seva primera desfilada per a mascotes

El Moll de l’Espigó de Salou s’ha convertit, aquest diumenge al migdia, en l’escenari de la primera edició del Cós Blanc per a Mascotes, una iniciativa que ha combinat festa, originalitat, humor i solidaritat.

L’acte, organitzat per l’Associació Slot Salou amb el suport de l’Ajuntament de Salou, ha comptat amb centenars d’assistents, molts dels quals han volgut aprofitar el bon temps per participar en aquesta trobada pionera.

Més de 60 mascotes

La jornada ha estat marcada per la desfilada de més de 60 mascotes disfressades, on no han faltat la imaginació i la creativitat. Entre els participants, s’hi han pogut veure gossos, un conill i fins i tot un poni, que han desfilat davant d’un jurat que ha valorat no només la disfressa, sinó també l’actitud i la posada en escena de cada animal.

L’esdeveniment ha comptat amb participants arribats de diferents punts de Catalunya i d’altres ciutats i països, com Barcelona, Lleida, Salou, Reus, Tarragona, Torredembarra, Andorra, Saragossa i fins i tot del Brasil i Florida. A més, molts dels animals havien estat adoptats a través de diverses protectores, donant més visibilitat a la importància de l’adopció responsable.

Salou, municipi pet-friendly

L’alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat per diversos regidors de la corporació, inclosa la regidora de Benestar Animal, ha volgut destacar el compromís de la ciutat amb el benestar animal. «Salou és un municipi sensible amb els animals, els volem cuidar i protegir. Però, sobretot, Salou està declarat com un municipi pet-friendly, amic dels animals i de les mascotes».

Per tant, - ha remarcat l'alcalde -«compteu amb això. I cada vegada anirem a més, cada vegada cuidarem millor els espais perquè les mascotes tinguin també el seu lloc», ha manifestat Granados.

L’alcalde també ha destacat que aquesta iniciativa no només enriqueix la Festa Major d’Hivern, sinó que també «reforça el compromís de la ciutat per continuar avançant en la creació d’espais i activitats dedicades a les mascotes i als seus propietaris».

Propòsit solidari

Per la seva banda, la responsable de l’Associació Slot Salou, Lurdes Gutiérrez, ha volgut posar en valor l’objectiu solidari de l’acte, agraint la implicació de les protectores i associacions animalistes que han participat en la iniciativa.

«Aquest esdeveniment neix per ajudar les protectores i fomentar l’adopció. Malauradament, encara avui en dia hi ha molts animals abandonats i maltractats, i nosaltres volem contribuir a donar-los una segona oportunitat», ha explicat Gutiérrez, recordant que «sense la col·laboració de l'Ajuntament hauria estat molt difícil».

A més, ha destacat el suport rebut per col·laboradors i patrocinadors, com Kiwoko, Champions Angoulí, Xalaza de Salou, NIMS i Godall Veterinari, que han fet possible aquesta primera edició del Cós Blanc per a Mascotes.

Lurdes Gutiérrez espera que aquest sigui només el primer de molts anys, ja que «Salou és una ciutat que estima els animals i vol que també siguin protagonistes de la festa».

