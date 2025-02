Publicat per Efe/ Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Salou ha tornat a convertir-se en l’epicentre de la festa del confeti a Catalunya amb una nova edició espectacular del Cós Blanc, l’esdeveniment més esperat de la Festa Major d’Hivern. Vint-i-cinc tones de confeti biodegradable van inundar el Passeig Jaume I, en una autèntica explosió de llum, música i alegria que ha fet vibrar les milers de persones que van assistir a aquest esdeveniment únic al territori.

Espectacle vibrant

L’expectació per aquesta gran festa del confeti era màxima. Malgrat el fred i la incertesa meteorològica, els carrers van començar a omplir-se des de primera hora de la tarda, mentre el públic esperava amb il·lusió la gran desfilada de carrosses. A les 19 hores, l’speaker Juanma Hidalgo va donar el tret de sortida i, en aquell moment, els primers canons de confeti van entrar en acció, donant inici a la festa del confeti més multitudinària de Catalunya.

28 carrosses

La desfilada d’aquest any va comptar amb la participació de les 28 carrosses que van convertir el recorregut en un autèntic escenari de llum, color, alegria i fantasia. Cada colla va presentar el seu propi xou, exhibint talent, creativitat, enginy i una energia desbordant que va mantingut el públic completament entregat.

Fantasia, el cinema i la història

Les temàtiques de les carrosses van estar més sorprenents que mai, amb inspiracions cinematogràfiques, històriques, màgiques i festives:

L’Escola Elisabeth, celebrant el seu 40è aniversari, va fet un homenatge als Ghostbusters, amb les seves clàssiques granotes beige i caçapeces, mentre caçaven fantasmes enmig de la tempesta de confeti.

Els astronautes de la Colla AFA Escola Europa van arribar des de l’espai per conquerir Salou amb una nau futurista plena de llums neó i detalls intergalàctics.

L’univers dels pirates va tenir una gran presència, amb la Colla Slot Salou, que celebrava 10 anys, convertint el Passeig Jaume I en una batalla de bucaners, i la Colla La Gresk, que va crear una combinació espectacular entre pirates i el món del circ.

El món màgic dels contes va ser-hi ben present amb la Colla AFA Escola Santa Maria del Mar, que va portar a la rua Blancaneu i els set nans, amb decorats plens de detalls i disfresses impressionants.

Els clàssics del cinema i la literatura van captivar el públic. La Colla Dimecres va traslladar l’espectacle a Aladdin i les Mil i Una Nits, amb una carrossa inspirada en l’Orient, mentre que la Colla Picardies va fer un homenatge a Toy Story, amb un gran Buzz Lightyear i Woody presidint la seva desfilada.

Història, cultures del món i fantasia

Les colles van demostrar una gran diversitat temàtica, amb representacions que van fer reviure èpoques i tradicions d’arreu del món:

La Colla Molta Festa va transportar els espectadors a l’antiga Roma, amb togues i armadures pròpies dels emperadors i gladiadors.

La Colla AFA Escola Salou va fet un espectacular homenatge a la cultura mexicana, amb la seva carrossa inspirada en els Esquelets Catrina, plena de color i maquillatges típics del Dia dels Morts.

L’esperit del far west va arribar amb força, amb la Colla Xucurratre, que va dur a la rua una espectacular representació d’indis i vaquers en un escenari digne d’una pel·lícula de western.

La Colla Los Impossibles va convertir Salou en un conte de somnis amb Alícia i el Barreter Boig, amb decoracions inspirades en el País de les Meravelles.

La Colla Julivert va apostar per una de les figures més emblemàtiques de la literatura, amb una carrossa dedicada a Don Quixot de la Manxa, amb cavallers, molins i Sancho Panza inclòs.

Alegria i la festa

La Colla Grup d’Amics de la Festa va portar la festa i l’alegria mariachi, amb disfresses plenes de detalls i un ambient digne d’una celebració mexicana.

La Colla Confetti va fer un homenatge a Lucifer, amb disfresses diabòliques que van donar un toc diferent a la desfilada.

La Colla K Ens Buskin va voler portar la natura a la festa, amb una carrossa inspirada en arbres gegants, oferint una posada en escena única i original.

Tecnologia i sostenibilitat

Per convertir el Cós Blanc en una experiència inoblidable, s’han instal·lat 29 torres de llum, 200 punts de so i 250 focus, transformant el Passeig Jaume I en un festival de llum i música. També s'ha tingut cura pel Medi Ambient, col·locant una malla protectora a la zona de l’arenal per evitar que el confeti arribés a la sorra de la platja.

Important dispositiu de seguretat

Amb una assistència de més de 50.000 persones, garantir una festa segura era clau. L’Ajuntament de Salou ha desplegat un important operatiu de seguretat, format per voluntaris, Policia Local, Mossos d’Esquadra i agents de seguretat privada, per controlar accessos i garantir el bon desenvolupament i ritme de la rua.

A més, s’han habilitat espais especials per a persones amb mobilitat reduïda, situats davant de l’Hotel Blaumar, i el Punt Violeta i Multicolor, per garantir unes festes lliures d’agressions masclistes i LGTBIfòbiques.

Neteja immediata

Un cop acabada la festa, els equips de neteja de l’Ajuntament de Salou es van posar en marxa per retirar el confeti i deixar l’espai públic impecable i transitable.