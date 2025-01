Salou lluirà el color de vint-i-cinc tones de confeti pel Cós Blanc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Gran expectació per celebrar, aquest dissabte, dia 1 de febrer, l’espectacle del Cós Blanc, amb una previsió d’assistència d’unes 50 mil persones. Vint-i-dos canons llançaran unes 25 tones de confeti ecològic i biodegradable. Cal destacar que s’han adoptat mesures de protecció de la sorra de la platja, amb 500 metres de malla que divideix el passeig Jaume I, del punt d’inici de l’arena.

Un total de 28 colles formaran part de la desfilada, que s’iniciarà a partir de les 7 de la tarda al passeig Jaume I i realitzarà un recorregut pel C. del Mar, el C. Major, el C. Josep Carner, el Pg. Jaume I, el C. del Mar, i finalitzarà al C. Major.

Es calcula que unes 4.000 persones participaran de la festa, com a integrants de les colles. Hi haurà 29 torres de llum; el so sortirà de 200 punts, i els flaixos que pintaran la nit, de 250 llocs. A la plaça davant de l’Hotel Blaumar s’hi instal·larà un espai adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda.

També és important destacar el Punt Violeta i Multicolor, que romandrà obert a l’envelat, (passeig Jaume I) les nits del 31 de gener i 1 de febrer. I durant tot el dia del Cós Blanc, per informar, assessorar i acompanyar davant de situacions de violència sexista o qualsevol situació de discriminació que es pugui produir en el decurs de la Festa Major.

Hi haurà talls i restriccions de trànsit al carrer Major i al passeig Jaume I, que ja porta tancat diversos dies amb motiu dels treballs d’instal·lació de tota la infraestructura. També hi haurà un reforç especial en l’àmbit de la seguretat.