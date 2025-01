Els Pets engeguen la gira dels 40 anys a Girona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Pets engeguen aquest cap de setmana a l'Auditori de Girona la gira per celebrar el 40è aniversari de la seva trajectòria. Ho fan amb dos concerts diferents i especials dissabte i diumenge. «La idea era fer una cosa diferent, no fer un concert de grans èxits perquè això ja ho fèiem abans», ha explicat Lluís Gavaldà a l'ACN.

Per això, han volgut «jugar» amb els números de les quatre dècades i han escollit interpretar íntegrament els quatre discos més emblemàtics: 'Calla i balla' (1991), 'Bon dia' (1997), 'Agost' (2004) i 'Som' (2018). Dues nits diferents i dos àlbums a cada concert: «Si haguéssim sabut que era tanta feina potser hauríem retallat una miqueta». Sense desvelar detalls, la banda assegura que hi haurà «sorpreses» als bisos.

La primera «idea una mica esbojarrada» va ser fer una mena de marató d'Els Pets, un «integral» amb els tretze discos. «Però era bastant inviable, més que res per la condició mental que tenim ara mateix, tots tres», comenta Gavaldà. «I la física, no?», hi afegeix Joan Reig.

La voluntat de celebrar l'aniversari fent «alguna cosa especial» per al seu públic era clara i, finalment, van decidir «jugar» amb les xifres i fer una picada d'ullet a aquestes quatre dècades damunt dels escenaris. El resultat arriba aquest cap de setmana per primer cop a l'Auditori de Girona amb dos concerts. S'han exhaurit les entrades per a les dues cites.

Els Pets tocaran de manera íntegra els quatre discs més emblemàtics i reconeguts de la seva trajectòria, i ho faran en dos espectacles diferents i complementaris: un amb 'Calla i Balla' i 'Som' (dissabte), i l'altre amb 'Bon dia' i 'Agost' (diumenge).

«D'aquesta manera es poden veure Els Pets dos dies seguits i amb dos espectacles que no tenen res a veure l'un amb l'altre. Això ens va engrescar», afirma Gavaldà. «Ara, si haguéssim sabut que era tanta feina potser ho hauríem retallat una miqueta i hauríem simplificat la cosa», diuen Joan Reig i Falin Cáceres, que comenten que al final «són gairebé 50 cançons» i dissenyar dos concerts diferents.

L'objectiu, segons concreten Lluís Gavaldà, Joan Reig i Falin Cáceres, és oferir al públic una experiència diferent i defugir de fer «un concert de grans èxits»: «Això ja ho fèiem abans. Volíem que fos innovador». Els Pets admeten que preparar aquesta gira els ha portat més feina, però remarquen que el seu públic «es mereix un esforç especial»: «Sobretot quan fa tants anys que gires, els nostres seguidors ja han vist gairebé tot el que teníem a la màniga. Hem de buscar maneres diferents de presentar-nos perquè no diguin que som Els Pets fent el mateix de sempre».

«A veure com funciona, ara estem amb aquell punt del nervi total desitjant fer el primer concert», subratllen. La banda té en compte que «segurament hi haurà gent que es quedarà amb ganes d'escoltar alguna cançó en concret» però que aquest format ofereix la possibilitat d'escollir els discos que més han marcat la vida del públic. A més, han exposat que han descobert que hi ha fans que compren entrades per als dos dies: «Això ens ha sorprès i per a nosaltres és molt important la resposta de la gent».

Sense desvetllar incògnites, el grup sí que avança que els bisos «també seran diferents»: «Fins i tot quan fem els extres, no són les mateixes cançons en un espectacle i en l'altre». Els Pets també assenyalen que per a la banda ha estat molt important el relleu generacional del públic, perquè els que van començar a seguir-los de joves, ara hi van «amb els seus fills o fins i tot nets».

De fet, Gavaldà remarca que arribar als 40 anys és «la constatació d'un miracle»: «Mirat objectivament això no hauria d'haver passat. Per molts motius, perquè som els que som, perquè sabíem tocar de la manera que sabíem tocar, perquè ens vam triar un nom horrorós però, tanmateix, hem connectat amb el públic i la gent ens ha donat escalf». «Hem arribat fins aquí i la veritat és que ha estat un camí divertit», afegeix Cáceres. «I espera't, 'lo que te rondaré morena', que diuen en castellà», conclou Reig.