Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Salou (Tarragonès) preveu que entre 50.000 i 55.000 persones assisteixin a la festa del Cós Blanc d'aquest dissabte, en la que 28 comparses, amb les seves corresponents carrosses, desfilaran pel passeig Jaume I sota una pluja de 25 tones de confeti ecològic i biodegradable.

L'esdeveniment, emmarcat en la festa major d'hivern de Salou, comptarà amb 29 torres de llum, 200 punts de so, 250 focus i 22 canons que llançaran confeti al llarg del recorregut, des de les set de la tarda. Per evitar que el confeti arribi a la platja, s'ha instal·lat una malla que separa el passeig marítim de la sorra.

També hi haurà un espai habilitat per a persones amb mobilitat reduïda, així com un punt violeta i multicolor. "El Cós Blanc, considerada la festa més gran de Catalunya, és un símbol d'identitat per a Salou, una explosió d'alegria, música i confeti, que uneix a residents i visitants en una celebració única", apunta el consistori.