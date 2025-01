El ple de Salou insta el Govern a «accelerar els tràmits» per aprovar el PDU i implantar el Hard Rock

Terrenys on s'hauria de construir el Hard Rock.ACN

El ple de Salou ha aprovat una moció que insta el Govern de la Generalitat a «accelerar els tràmits» per aprovar el Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Recreatiu i Turístic per implementar el Hard Rock. Ha estat gràcies als vots favorables de Sumem per Salou – PSC, Ara Pacte Local i PPC, els mateixos partits que han presentat el text. ERC, Vox i USAP s'han abstingut. La moció també reclama que «s'evitin obstacles» a la implementació del macrocasino i que es treballi «per aconseguir el màxim consens possible».

L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha dit que és «bo» que s'instal·li Hard Rock al municipi perquè desestacionalitzaria el turisme i crearia llocs de treball. Ha insistit que defensarà el projecte «fins al final» i ha augurat que acabarà «veient la llum».

La moció s'ha aprovat hores abans que el ple del Parlament hagi aprovat la proposició de llei d'ERC i els Comuns que reverteix els beneficis fiscals al Hard Rock. La cambra ho ha tirat endavant amb els vots del PSC, ERC, els Comuns i la CUP, mentre que Junts, PPC i Vox hi han votat en contra i Aliança Catalana s'hi ha abstingut.

Aquesta modificació de la llei suprimeix els privilegis fiscals aprovats el 2014 i que permetien que el macrocomplex pagués només un 10% d'impostos sobre els ingressos provinents del joc. Gràcies a la reforma, si s'acaba materialitzant el Hard Rock el tipus impositiu al joc serà del 55%. Aquest va ser un dels acords que el PSC va subscriure amb ERC i Comuns per a la investidura de Salvador Illa.