L’Ajuntament de Salou habilitarà un servei especial de bus pel Cós Blanc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte, 1 de febrer, Salou acull una nova edició del Cós Blanc. Per facilitar la participació en aquest esdeveniment emblemàtic de la Festa Major d’Hivern, l’Ajuntament ha habilitat un servei especial de busos per garantir un accés còmode i una mobilitat més segura.

Així, hi haurà dues sortides especials a les 16.30 i a les 17.30 hores cap a plaça Europa i dues tornades a les 22 i a les 23 hores. Aquestes línies tindran parada a la carretera de la Costa, el carrer Replanells, la carretera del Far, la urbanització Mirador, el camí del Racó i a Xalets de Salou.

D’altra banda, durant els treballs d’instal·lació i adaptació del tram del passeig Jaume I on es desenvoluparà aquesta festa s’ha tallat la circulació del trànsit. L’Ajuntament de Salou informa que aquests talls són imprescindibles per permetre treballar amb tranquil·litat en la instal·lació de torres, plataformes i altres elements tècnics necessaris per garantir l’èxit d’aquesta festa.

Els talls de trànsit romandran vigents fins que finalitzin els treballs d’instal·lació, i es demana als veïns i visitants que planifiquin els seus desplaçaments amb antelació, utilitzant rutes alternatives.