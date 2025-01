L'Ajuntament de Roda suspèn les obres de rehabilitació de Cal Guivernau

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Local de Patrimoni de l'Ajuntament de Roda de Berà ha decidit suspendre les obres per reconvertir Cal Guivernau en biblioteca municipal arran de l'esfondrament d'ahir. Durant l'incident, es van ensorrar tres de les quatre parets de l’emblemàtic edifici, catalogat com a BCIL.

Ahir al vespre, l’alcalde Pere Virgili va reunir d’urgència la Comissió Local de Patrimoni, presidida per la regidora Laura Moya, amb representants de tots els grups municipals, membres de la direcció facultativa de l’obra i l’arquitecte municipa. D'aquesta manera també es suspendrà el contracte mercantil amb l’empresa adjudicatària.

«La urgència ara és garantir la seguretat de veïns i vianants, per això adjudicarem d’emergència els treballs per a l’enderrocament total de l’edifici a una empresa experta en demolicions complexes, la qual compta amb un arquitecte pèrit especialitzat, qui també s’encarregarà d’esbrinar què va succeir i el perquè de l’esfondrament d’ahir», ha assegurat l’alcalde Pere Virgili. «Més endavant decidirem què passarà amb la futura biblioteca municipal i on es podria ubicar».

Tot el perímetre ha quedat delimitat i, per seguretat, els veïns dels habitatges adjacents no poden accedir als seus habitatges fins a l’enderrocament complet, que es realitzarà amb la màxima urgència possible. Les persones afectades es troben amb familiars i l’Ajuntament també els ha ofert alternatives, com ara el pis d’emergència social.

«Demanem, per precaució, que no s’hi apropi ningú i que es respectin les cintes policials que hi ha col·locades per la seguretat de tothom», ha pregat l’alcalde.

Els treballs de rehabilitació

A l’octubre de 2023 es van iniciar les obres a Cal Guivernau per tal de rehabilitar l’emblemàtic edifici i convertir-lo en la nova biblioteca municipal Joan Martorell Coca.

El projecte, que posava en valor els atributs originals de l’edifici històric, declarat Bé Cultural d’Interés Local al 2010, va aconseguir una subvenció de més d’un milió d’euros dels fons europeus NextGeneration, concedida pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i dues més de la Generalitat de Catalunya.

Mesos després de posar-se en marxa, al febrer de 2024, la localització de restes arqueològiques va paralitzar les obres durant molts mesos, fins aquest dilluns, quan es van reprendre.

Bé Cultural d’Interès Local

L’edifici de Cal Guivernau es trobava al nucli antic de Roda de Berà entre les places de l’Església i de la República. Per les seves característiques i per la seva història va esdevenir un dels referents al centre de la vila.

L’origen de Cal Guivernau era desconegut. Els primers documents daten de l’any 1793 quan pertanyia a la família Vidal Guivernau. L’any 1922 l’Ajuntament va comprar l’edifici a la família Vidal per tal de convertir-lo en les escoles públiques. Al 1928 es van habilitar els habitatges dels mestres i es van condicionar uns espais per a les aules. Aquesta adequació va suposar l’enderroc d’una part de la casa adjacent, Cal Barot, per ampliar la plaça i rebaixar el terreny de davant de Cal Guivernau. L’escola va entrar en funcionament durant el curs 1933-34 i ho va ser fins als anys 70 quan, per l’augment demogràfic, algunes de les aules es van traslladar a la nova escola, darrere de l’actual edifici de l’Ajuntament.

Pel seu estat de conservació a principis dels 2000 es va plantejar el seu enderrocament, però el Centre d’Estudis Rodenc, de Les Monges Associació Cultural, es va oposar i va demanar a l’Ajuntament i al departament de Cultura de la Generalitat que s’elaborés un estudi oficial.

Va ser al juny de 2001 quan la Direcció General del Patrimoni Cultural va fer arribar a l’Ajuntament uns informes en els quals es destacava la possibilitat de que Cal Guivernau fos el castell de Roda de Berà, una qüestió que va ser reafirmada per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural al febrer de 2002. No obstant, no es van aconseguir prou evidències històriques. El que sí és constatable és el valor històric, cultural, patrimonial i emocional que Cal Guivernau tenia per a Roda de Berà.