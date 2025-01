Altafulla mantindrà les bonificacions per plaques solars, almenys, fins a 2026

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament d’Altafulla no retirarà, de moment, la bonificació de l’IBI als ciutadans que tenen instal·lades plaques solars als seus immobles. El consell plenari d’aquest dilluns va aprovar la moció presentada pels grups d’Alternativa Altafulla i Junts que demanava desfer aquesta modificació fiscal aprovada al novembre.

Concretament, la proposta consistia a reduir de 1.000 a 300 euros el descompte fiscal del qual gaudien els veïns que havien posat en marxa aquesta tecnologia a les seves llars. La decisió va aixecar molèsties entre els veïns afectats, uns 250 segons els càlculs de la ciutadania.

Aquestes molèsties es van materialitzar en un grup de WhatsApp on veïns i veïnes del municipi es van organitzar en contra de la mesura i van contactar amb els diversos grups municipals a l’oposició. D’aquesta manera, la protesta va ser portada al darrer ple on van acudir una cinquantena de ciutadans per seguir la votació de la moció.

A més, des d’Alternativa Altafulla assenyalen que aquest canvi no podrà entrar en vigor fins a l’any 2026 per una qüestió de calendari, motiu pel qual demanaven debatre de nou aquest punt al desembre. Des del grup municipal també demanen mantenir les mateixes condicions fiscals per aquells veïns que ja han iniciat la inversió.

L’esmentada moció va tirar endavant amb el vot favorable de tota l’oposició i l’abstenció de l’equip de govern, qui ostenta la majoria absoluta. Jordi Molinera, alcalde d’Altafulla va reiterar que «no ens fa gens de gràcia aquesta mesura», però considera que és un ajust necessari per «evitar retallades per un ajust pressupostari».

Ara, Molinera considera que aquest temps fins al setembre «s’ha de buscar la fórmula per evitar entrar en equilibris negatius». L’aprovació d’aquesta moció deixa «satisfets» als veïns que van acudir al ple, on es van generar alguns moments de tensió per l’enfrontament entre la ciutadania i el govern municipal.

Els afectats consideren que compten amb tot un any per aconseguir la seva reivindicació. D’altra banda, la plataforma ciutadana sorgida arran d’aquesta situació assegura que continuarà lluitant per altres temes que els preocupen i fent pressió a l’Ajuntament.