Localitzen més de 2.300 plantes de marihuana en un xalet de luxe de Salou

Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han dut a terme a primera hora del matí un dispositiu policial a Salou per desmantellar una plantació de marihuana indoor. Durant l'operatiu s'ha detingut un home de 27 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

L'entrada i perquisió s'ha fet passades les set del matí en un xalet de luxe de Salou en ple centre. El cas l'ha liderat la Unitat d'Investigació de Tarragona i en l'entrada ha participat l'ARRO.

Imatge de les torretes amb marihuana a Salou.Mossos d'Esquadra

Dins de l'immoble s'han localitzat més de 2.300 plantes i torretes de marihuana. A més s'ha detingut un home de 30 anys que feia tasques de jardiner. Per primer cop a la regió del Camp de Tarragona s'ha fet ús d'una màquina trinxadora per destruir in situ les plantes intervingudes.

L'arrestat, que es troba en dependències de Campclar, passarà en les properes hores a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Tarragona.