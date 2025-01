Altafulla millorarà la xarxa pluvial per minimitzar les inundacions al Barri Marítim

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament d'Altafulla ha adjudicat les obres per millorar la xarxa pluvial a la Via Augusta i «minimitzar» els problemes d'inundacions al Barri Marítim quan es produeixen fortes pluges, explica el consistori en un comunicat.

Aquesta intervenció inclourà la creació de nous punts de recollida d'aigües pluvials i la seva connexió amb la xarxa existent, amb l'objectiu de millorar la capacitat de drenatge i evitar acumulacions d'aigua.

El pressupost de les obres és de 76.241 euros (IVA inclòs) i es realitzaran en un termini màxim de sis setmanes, a partir de la signatura de l'acta de replantejament.

Segons la memòria justificativa del projecte, aquesta actuació respon a la necessitat de minimitzar les inundacions recurrents en zones com la Via Augusta, el Camí del Prat i la Plaça Consolat de Mar per garantir així una millor qualitat de vida per a la ciutadania